< sekcia Šport
Argentína a Španielsko by na seba na MS nemali naraziť až do finále
FIFA potvrdila, že všetky štyri tímy zo špičky svetového rebríčka, teda Španielsko, Argentína, Francúzsko a Anglicko, budú ako potenciálni víťazi základných skupín umiestnené do rôznych vetiev pavúka.
Autor TASR,aktualizované
Zürich 25. novembra (TASR) - Futbalisti Argentíny a Španielska na seba počas budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku nenarazia až do prípadného finále. Stane sa tak v prípade, ak obhajcovia titulu i úradujúci európski šampióni postúpia do vyraďovacej fázy turnaja z prvých miest základných skupín.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v utorok potvrdila, že všetky štyri tímy zo špičky svetového rebríčka, teda Španielsko, Argentína, Francúzsko a Anglicko, budú ako potenciálni víťazi základných skupín umiestnené do rôznych vetiev pavúka. To v praxi znamená, že Angličania by sa mali stretnúť s jedným z líderskej dvojice najskôr v semifinále. Na druhé mužstvo z dvojice Španielsko - Argentína by zase v ďalšom semifinále mohlo naraziť Francúzsko.
Všetky štyri reprezentácie sú spolu s ďalšími ôsmimi tímami súčasťou 1. výkonnostného koša pred žrebom základných skupín. Postupujúcich z marcovej baráže, v ktorej sa predstavia aj Slováci, umiestnia do 4. koša. Žreb vo Washingtone je na programe 5. decembra o 18.00 h SEČ, pripomenula agentúra DPA.
výkonnostné koše pred žrebom skupín na MS 2026:
Kôš 1: Kanada, Mexiko, USA, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
Kôš 2: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
Kôš 3: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika
Kôš 4: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, štyria víťazi európskej baráže, dvaja víťazi interkontinentálnej baráže
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v utorok potvrdila, že všetky štyri tímy zo špičky svetového rebríčka, teda Španielsko, Argentína, Francúzsko a Anglicko, budú ako potenciálni víťazi základných skupín umiestnené do rôznych vetiev pavúka. To v praxi znamená, že Angličania by sa mali stretnúť s jedným z líderskej dvojice najskôr v semifinále. Na druhé mužstvo z dvojice Španielsko - Argentína by zase v ďalšom semifinále mohlo naraziť Francúzsko.
Všetky štyri reprezentácie sú spolu s ďalšími ôsmimi tímami súčasťou 1. výkonnostného koša pred žrebom základných skupín. Postupujúcich z marcovej baráže, v ktorej sa predstavia aj Slováci, umiestnia do 4. koša. Žreb vo Washingtone je na programe 5. decembra o 18.00 h SEČ, pripomenula agentúra DPA.
výkonnostné koše pred žrebom skupín na MS 2026:
Kôš 1: Kanada, Mexiko, USA, Španielsko, Argentína, Francúzsko, Anglicko, Brazília, Portugalsko, Holandsko, Belgicko, Nemecko
Kôš 2: Chorvátsko, Maroko, Kolumbia, Uruguaj, Švajčiarsko, Japonsko, Senegal, Irán, Kórejská republika, Ekvádor, Rakúsko, Austrália
Kôš 3: Nórsko, Panama, Egypt, Alžírsko, Škótsko, Paraguaj, Tunisko, Pobrežie Slonoviny, Uzbekistan, Katar, Saudská Arábia, Juhoafrická republika
Kôš 4: Jordánsko, Kapverdy, Ghana, Curacao, Haiti, Nový Zéland, štyria víťazi európskej baráže, dvaja víťazi interkontinentálnej baráže