Argentína bez Messiho zdolala Peru 2:0, Čile vypadlo v skupine

Copa America - A-skupina

/Miami Gardens/:



Argentína - Peru 2:0 (0:0)

Góly: 47. a 86. Lautaro Martinez



/Orlando/:



Kanada - Čile 0:0

ČK: 27. Suazo (Čile) po druhej ŽK

Miami 30. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny aj bez zraneného Lionela Messiho potvrdili stopercentnú bilanciu v základnej A-skupine kontinentálneho šampionátu Copa America v USA. V Miami Gardens zdolali Peru 2:0 dvoma gólmi Lautara Martineza a do štvrťfinále sa dostali z prvého miesta. Z druhej priečky postúpila Kanada, ktorej na vyradenie dvojnásobného šampióna Čile stačila remíza 0:0.Argentínčania mali už po dvoch dueloch v skupine istotu postupu a tak nechali odpočívať Messiho, ktorý má problémy so svalom na pravej nohe. V základnej zostave bolo až deväť zmien. Obhajcovia titulu sa museli zaobísť aj bez hlavného kouča Lionela Scaloniho, ktorý si odpykával jednozápasový trest za to, že jeho zverenci neprišli v predchádzajúcich dueloch v skupine na ihrisko z kabíny včas pred začiatkom druhého polčasu. Na lavičke ho tak zastúpil asistent Walter Samuel a jeho tím vyťažil zo zreteľnej prevahy dva góly po prestávke. O oba sa postaral Lautaro Martinez, v 72. minúte ešte penaltu nepremenil Leandro Paredes.," povedal podľa agentúry AFP dvojgólový hrdina Martinez, ktorý v národnom drese skóroval v štyroch dueloch za sebou. Argentína vyhrala skupinu s deviatimi bodmi a skóre 5:0 a vo štvrťfinále sa stretne s druhým tímom z B-skupiny. Pravdepodobne to bude Ekvádor alebo Mexiko.Už po zápasoch v skupine sa s turnajom lúči Čile. Víťaz Copa America z rokov 2015 a 2016 potreboval na prienik do vyraďovačky zdolať Kanadu, ale po remíze 0:0 ide ďalej tím "javorových listov". Čilské nádeje dostali výraznú trhlinu už v 27. minúte, keď bol po druhej žltej karte vylúčený Gabriel Suazo a jeho tím napokon nedokázal prekonať kanadského brankára Maximeho Crepeaua ani raz. "" vyhlásil kanadský kapitán Alphonso Davies. Kanada sa vo štvrťfinále stretne s víťazom B-skupiny. Čilský útočník Alexis Sanchez po zápase kritizoval výkon arbitrov: "." Čile nedalo v troch dueloch základnej skupiny ani jeden gól.1. Argentína 3 3 0 0 5:0 9*2. Kanada 3 1 1 1 1:2 4*---------------------------------3. Čile 3 0 2 1 0:1 24. Peru 3 0 1 2 0:3 1/* -postup do štvrťfinále/