< sekcia Šport
Messi po postupe cez Kapverdy: Tento tím vie bojovať
Argentínčania sú na turnaji v pozícii obhajujúcich majstrov a po zisku deviatich bodov v J-skupine sa v súboji s Kapverdami očakávala jasná výhra.
Autor TASR
Miami 4. júla (TASR) - Futbalisti Argentíny postúpili v noci na sobotu do osemfinále na majstrovstvách sveta v USA, Mexiku a Kanade. V Miami síce potvrdili pozíciu favorita, no s debutujúcimi Kapverdami si poradili 3:2 až v dramatickom predĺžení. V osemfinále čaká úradujúcich majstrov Egypt, a to v utorok o 18.00 SELČ.
Argentínčania sú na turnaji v pozícii obhajujúcich majstrov a po zisku deviatich bodov v J-skupine sa v súboji s Kapverdami očakávala jasná výhra. Tie predviedli v „háčku“ sympatický výkon, po troch remízach a prehre však paradoxne odchádzajú z turnaja bez víťazstva. S Argentínou remizovali v riadnom hracom čase 1:1, v predĺžení tak padli tri góly. V úvode si vylepšil vlastný rekord v počte gólov na MS Lionel Messi, ktorý ich má na konte už 20.
Loptu držali v úvodnej štvrťhodine najmä Argentínčania, no nedarilo sa im dostať cez v bloku hrajúceho súpera. Prvá strela prišla v 15. minúte od hviezdneho Messiho, ktorý mieril tesne vedľa. Presnejší bol po hydratačnej prestávke, keď poslal center Lisandra Martineza nechytateľne pod brvno Vozinhovej bránky. Kapverďania hrali napriek inkasovanému gólu naďalej prevažne v bloku, čakajúc na brejk. Gól však takmer prišiel opäť do ich siete, keď Vozinha vyrazil prudký prízemný pokus Mac Allistera.
Po prestávke ukázali ofenzívnu aktivitu aj Kapverďania. Najprv im priniesla dva rohové kopy a v 59. minúte aj gól. Mendes nasadil „jasle“ Lisandrovi Martinezovi, lopta prešla k Deroyovi Duartemu a ten skóroval z uhla k vzdialenejšej žrdi. Vozinha chvíľu na to zmaril pokus unikajúceho Messiho, ktorý nevyužil ani tretí priamy kop. A to napriek faktu, že ho zohral počas stavania múru. Nasledovalo aktívne útočenie jeho tímu, ktorý hrozil z centrov. Jeden si takmer vrazil do vlastnej bránky Lopes, čo malo najbližšie ku gólu favorita. V nadstavení dostal Messi ešte štvrtú šancu na zakončenie z priameho kopu, no Vozinha vytiahol ďalší elitný zákrok aj napriek teču spoluhráča Romera
Necelé dve minúty trvalo Argentíne ísť opäť do vedenia, keď Lisandro Martinez umiestnil loptu podobe ako v úvodnom dejstve Messi. Gól padol zo situácie po rohovom kope v podaní Messiho. Keď mal jeho tím už zápas zdanlivo pod kontrolou, obohral Lopes Cabral na krídle Mac Allistera a z kraja premenil výstavnou obaľovačkou.
Víťazný gól bol nakoniec vlastný, keď Borges zmenil smer Romerovej hlavičky pri rohovom kope v podaní Messiho. K zaujímavému priamemu kopu sa neskôr dostal Lopes Cabral, z podobného uhla, z ktorého aj premenil. Priamo na bránku to skúsil znova, no gólman Martinez sa poučil a vyrazil loptu na roh. V úplnom závere bol v rámci snahy Kapverd v poli aj jeho náprotivok Vozinha, no favorit si tesný postup zvládol ustrážiť.
Hlasy po zápase /zdroj: AFP, FIFA, AP/:
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Bol to veľmi náročný zápas. Vždy si z neho treba vziať pozitíva – tento tím, Argentína, sa nikdy nevzdáva. Musíme pogratulovať súperovi. Keď ľudia hovoria, že neexistujú ľahkí súperi, dnes dokázali, že sú skvelým tímom. Zápas sme dohrali veľmi unavení. Dali do toho všetko.“
Bubista, tréner Kapverd: „Dôstojne sme reprezentovali svoju krajinu. Dvakrát sme vyrovnali proti majstrom sveta a dotiahli zápas až do predĺženia. Predovšetkým sme hrdí na našich hráčov. Ukázali sme svoju identitu.“
Lionel Messi, kapitán Argentíny: „Ako tento tím už mnohokrát ukázal a ako som už mnohokrát povedal, vie bojovať. A bojovali sme až do konca.“
Argentínčania sú na turnaji v pozícii obhajujúcich majstrov a po zisku deviatich bodov v J-skupine sa v súboji s Kapverdami očakávala jasná výhra. Tie predviedli v „háčku“ sympatický výkon, po troch remízach a prehre však paradoxne odchádzajú z turnaja bez víťazstva. S Argentínou remizovali v riadnom hracom čase 1:1, v predĺžení tak padli tri góly. V úvode si vylepšil vlastný rekord v počte gólov na MS Lionel Messi, ktorý ich má na konte už 20.
MS vo futbale - šestnásťfinále
Miami
Argentína - Kapverdy 3:2 pp (1:0, 0:1)
Góly: 29. Messi, 92. Li. Martinez, 111. Borges (vlastný) - 59. D. Duarte, 103. Lopes Cabral. Rozhodovali: Fischer - Arfa, Barwegen (všetci Kan.), ŽK: Montiel - Lenini, 64.478 divákov
Argentína: E. Martinez - Molina (104. Montiel), Romero, Li. Martinez, Medina (84. Tagliafico) - De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, La. Martinez (63. Alvarez)
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - Lenini (100. Benchimol) - Mendes (80. W. Semedo), L. Duarte (67. Monteiro), D. Duarte (100. Y. Semedo), Cabral (80. Varela) - Da Costa (67. Livramento)
Miami
Argentína - Kapverdy 3:2 pp (1:0, 0:1)
Góly: 29. Messi, 92. Li. Martinez, 111. Borges (vlastný) - 59. D. Duarte, 103. Lopes Cabral. Rozhodovali: Fischer - Arfa, Barwegen (všetci Kan.), ŽK: Montiel - Lenini, 64.478 divákov
Argentína: E. Martinez - Molina (104. Montiel), Romero, Li. Martinez, Medina (84. Tagliafico) - De Paul (84. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, La. Martinez (63. Alvarez)
Kapverdy: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - Lenini (100. Benchimol) - Mendes (80. W. Semedo), L. Duarte (67. Monteiro), D. Duarte (100. Y. Semedo), Cabral (80. Varela) - Da Costa (67. Livramento)
Loptu držali v úvodnej štvrťhodine najmä Argentínčania, no nedarilo sa im dostať cez v bloku hrajúceho súpera. Prvá strela prišla v 15. minúte od hviezdneho Messiho, ktorý mieril tesne vedľa. Presnejší bol po hydratačnej prestávke, keď poslal center Lisandra Martineza nechytateľne pod brvno Vozinhovej bránky. Kapverďania hrali napriek inkasovanému gólu naďalej prevažne v bloku, čakajúc na brejk. Gól však takmer prišiel opäť do ich siete, keď Vozinha vyrazil prudký prízemný pokus Mac Allistera.
Po prestávke ukázali ofenzívnu aktivitu aj Kapverďania. Najprv im priniesla dva rohové kopy a v 59. minúte aj gól. Mendes nasadil „jasle“ Lisandrovi Martinezovi, lopta prešla k Deroyovi Duartemu a ten skóroval z uhla k vzdialenejšej žrdi. Vozinha chvíľu na to zmaril pokus unikajúceho Messiho, ktorý nevyužil ani tretí priamy kop. A to napriek faktu, že ho zohral počas stavania múru. Nasledovalo aktívne útočenie jeho tímu, ktorý hrozil z centrov. Jeden si takmer vrazil do vlastnej bránky Lopes, čo malo najbližšie ku gólu favorita. V nadstavení dostal Messi ešte štvrtú šancu na zakončenie z priameho kopu, no Vozinha vytiahol ďalší elitný zákrok aj napriek teču spoluhráča Romera
Necelé dve minúty trvalo Argentíne ísť opäť do vedenia, keď Lisandro Martinez umiestnil loptu podobe ako v úvodnom dejstve Messi. Gól padol zo situácie po rohovom kope v podaní Messiho. Keď mal jeho tím už zápas zdanlivo pod kontrolou, obohral Lopes Cabral na krídle Mac Allistera a z kraja premenil výstavnou obaľovačkou.
Víťazný gól bol nakoniec vlastný, keď Borges zmenil smer Romerovej hlavičky pri rohovom kope v podaní Messiho. K zaujímavému priamemu kopu sa neskôr dostal Lopes Cabral, z podobného uhla, z ktorého aj premenil. Priamo na bránku to skúsil znova, no gólman Martinez sa poučil a vyrazil loptu na roh. V úplnom závere bol v rámci snahy Kapverd v poli aj jeho náprotivok Vozinha, no favorit si tesný postup zvládol ustrážiť.
Hlasy po zápase /zdroj: AFP, FIFA, AP/:
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Bol to veľmi náročný zápas. Vždy si z neho treba vziať pozitíva – tento tím, Argentína, sa nikdy nevzdáva. Musíme pogratulovať súperovi. Keď ľudia hovoria, že neexistujú ľahkí súperi, dnes dokázali, že sú skvelým tímom. Zápas sme dohrali veľmi unavení. Dali do toho všetko.“
Bubista, tréner Kapverd: „Dôstojne sme reprezentovali svoju krajinu. Dvakrát sme vyrovnali proti majstrom sveta a dotiahli zápas až do predĺženia. Predovšetkým sme hrdí na našich hráčov. Ukázali sme svoju identitu.“
Lionel Messi, kapitán Argentíny: „Ako tento tím už mnohokrát ukázal a ako som už mnohokrát povedal, vie bojovať. A bojovali sme až do konca.“