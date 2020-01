Argentína na ATP Cup-e do štvrťfinále, o semifinále si zahrá s Ruskom

ATP Cup

Brisbane



A-skupina:



Srbsko - Čile 2:1



Dušan Lajovič - Nicolas Jarry 6:2, 7:6 (3)



Novak Djokovič - Cristian Garin 6:3, 6:3



Nikola Čačič, Viktor Troicki - Jarry, Alejandro Tabilo 3:6, 6:7 (2)





Francúzsko - Juhoafrická republika 1:2



Gilles Simon - Lloyd Harris 2:6, 6:2, 6:2



Benoit Paire - Kevin Anderson 6:2, 6:7 (1), 6:7 (5)



Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin - Raven Klaasen, Ruan Roelofse 3:6, 4:6





Perth



B-skupina:



Španielsko - Japonsko 3:0



Roberto Bautista Agut - Go Soeda 6:2, 6:4



Rafael Nadal - Jošihito Nišioka 7:6 (4), 6:4



Pablo Carreno-Busta, Nadal - Ben McLachlan, Soeda 7:6 (5), 4:6, 10:6





Gruzínsko - Uruguaj 2:1



Aleksandre Metreveli - Franco Roncadelli 6:2, 6:1



Nikoloz Basilašvili - Pablo Cuevas 6:4, 1:6, 6:4



Aleksandre Bakši, Aleksandre Metreveli - Ariel Behar, Pablo Cuevas 2:6, 2:6





Sydney



E-skupina:



Rakúsko - Poľsko 1:2



Dennis Novak - Kacper Zuk 7:5, 6:7 (3), 3:6



Dominic Thiem - Hubert Hurkacz 6:3, 4:6, 6:7 (5)



Oliver Marach, Jürgen Melzer - Hurkasz, Lukasz Kubot 6:7 (3), 6:3, 11:9





Chorvátsko - Argentína 0:3



Marin Čilič - Guido Pella 6:7 (1), 3:6



Borna Čorič - Diego Schwartzman 2:6, 2:6



Ivan Dodig, Nikola Mektič - Maximo Gonzalez, Andres Molteni 6:3, 3:6, 2:10

Sydney/Brisbane/Perth 8. januára (TASR) - Srbskí tenisti uspeli aj v treťom vystúpení na ATP Cupe v Austrálii. Nad Čile zvíťazili v Brisbane 2:1 a do štvrťfinále postúpili ako suverénni víťazi A-skupiny. V úvodnej dvojhre zdolal Dušan Lajovič Nicolasa Jarryho 6:2, 7:6 (3). O rozhodujúci druhý bod sa postaral Novak Djokovič po triumfe 6:3, 6:3 nad Cristianom Garinom.Medzi elitnú osmičku v Sydney postúpili aj Španieli, ktorí zvíťazili v Perthe nad Japonskom 3:0. V úvodnom singli si Roberto Bautista Agut poradil s Goom Soedom 6:2, 6:4. Úlohu favorita potvrdil aj Rafael Nadal, líder svetového rebríčka ATP zvíťazil nad Jošihitom Nišiokom 7:6 (4), 6:4. Japonci potrebovali bod zo záverečnej štvorhry na to, aby mohli pomýšľať na postup ako jeden z najlepších dvoch tímov z druhých miest, no Soeda s Benom McLachlanom podľahli páru Pablo Carreno-Busta, Nadal 6:7 (5), 6:4, 6:10.Do štvrťfinále prešla aj Argentína, ktorá zdolala Chorvátov 3:0 a o semifinále si zahrá s Ruskom. Juhoafričania zdolali Francúzov 2:1 a v A-skupine skončili druhí. Gruzínci zvíťazili nad Uruguajom 2:1 a v B-skupine zaknihovali prvé víťazstvo.Ďalšími štvrťfinálovými dvojicami sú Veľká Británia - Austrália, Srbsko - Kanada a Belgicko - Španielsko.