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Argentína otočila duel s Egyptom a postúpila
Úvodná štvrťhodina bola opatrná, no v 15. minúte zahrali Egypťania roh nakrátko, nasledoval center na zadnú žrď, na ktorý vyskočil Ibrahim a hlavou rozvlnil sieť – 0:1.
Autor TASR,aktualizované
Atlanta 7. júla (TASR) - Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale. V utorkovom zápase v Atlante prehrávali s Egyptom 0:2, no troma gólmi v priebehu trinástich minút otočili na 3:2. Víťazný zásah dal v druhej minúte nadstaveného času Enzo Fernandez.
Kapitán Argentíny Lionel Messi strelil už ôsmy gól na prebiehajúcom turnaji, ktorým vyrovnal na 2:2. Celkovo to bol 21. na svetových šampionátoch a opäť zlepšil rekord v počte presných zásahoch. Druhý je s 19 Francúz Kylian Mbappe. Messi si okrem toho pripísal aj asistenciu na prvý gól Argentíny z hlavy Cristiana Romera. Za Egypt sa presadili Yasser Ibrahim v 15. a Mustafa Ziko po brejku v 67. minúte.
Argentína sa vo štvrťfinále stretne s úspešnejším z posledného osemfinále Švajčiarsko - Kolumbia (22.00 SELČ). Duel je na programe 12. júla o 3.00 SELČ v Kansas City.
MS vo futbale - osemfinále:
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)
Argentína - Egypt 3:2 (0:1)
Góly: 79. Romero, 83. Messi, 90.+2 Fernandez - 15. Ibrahim, 67. Ziko. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Shobeir, Fathy, Attia, 71.000 divákov.
Argentína: E. Martinez - Molina (73. Montiel), Romero (90.+5 Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (66. Gonzalez) - Paredes - de Paul (66. La. Martinez), Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez (90.+5 Medina)
Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Hassan (73. Trezeguet), Lasheen (90.+6 Lasheen), Attia, Ashour (46. Fathy) - Salah, Ziko (80. Marmoush)
Úvodná štvrťhodina bola opatrná, no v 15. minúte zahrali Egypťania roh nakrátko, nasledoval center na zadnú žrď, na ktorý vyskočil Ibrahim a hlavou rozvlnil sieť – 0:1. O štyri minúty si nabehol po ľavej strane Tagliacio do šestnástky, kde spadol po súboji s Hassanom a rozhodca odpískal pokutový kop. Loptu si postavil Messi, no poslal ju len do stredu bránky a Shobeir ju dokázal vyraziť. Pre kapitána Argentíny to bola už druhá nepremenená penalta na šampionáte, neuspel ani v skupinovom zápase s Rakúskom (2:0). Argentína v ďalších minútach tlačila a vypracovala si zopár dobrých šancí. V 28. minúte však hlavičku Mac Allistera z päťky vyrazil reflexívne egyptský brankár, ktorý si pripísal ďalší dôležitý zákrok v 39. minúte pri tutovke Alvareza. Medzitým ešte Messi z priameho kopu trafil ľavú žrď, ale Shobeir bol aj v tomto prípade prichystaný a loptu by mal.
Tréner Egypta poslal do druhého dejstva Fathyho namiesto zraneného Ashoura. Argentínčania sa snažili o vyrovnanie, no nedokázali si vypracovať čisté šance a v 58. minúte prišiel ďalší šok, keď po Hassanovom sóle prihral Salah do behu Zikovi a ten prestrelil E. Martineza. Gól však neplatil pre faul na Li. Martineza ešte na polovici Egypta. „Faraónom“ však vyšiel ďalší brejk v 67. minúte, tentokrát potiahol loptu Salah a Hassan našiel v šestnástke Zika, ktorého druhý presný zásah už platil – 0:2. Argentína potom zatlačila súpera a dočkala sa v 79. minúte, keď si na Messiho center nabehol Romero a hlavou prekonal Shobeira. Juhoameričanov gól nakopol a už o štyri minúty vyrovnal ich kapitán, ktorého strelu egyptský brankár vyrazil, no len do brvna a od neho sa odrazila do siete – 2:2. Majstri sveta dokonali obrat v druhej minúte nadstaveného času, keď brejk zakončil postupovým gólom Fernandez.
Kapitán Argentíny Lionel Messi strelil už ôsmy gól na prebiehajúcom turnaji, ktorým vyrovnal na 2:2. Celkovo to bol 21. na svetových šampionátoch a opäť zlepšil rekord v počte presných zásahoch. Druhý je s 19 Francúz Kylian Mbappe. Messi si okrem toho pripísal aj asistenciu na prvý gól Argentíny z hlavy Cristiana Romera. Za Egypt sa presadili Yasser Ibrahim v 15. a Mustafa Ziko po brejku v 67. minúte.
Argentína sa vo štvrťfinále stretne s úspešnejším z posledného osemfinále Švajčiarsko - Kolumbia (22.00 SELČ). Duel je na programe 12. júla o 3.00 SELČ v Kansas City.
MS vo futbale - osemfinále:
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)
Argentína - Egypt 3:2 (0:1)
Góly: 79. Romero, 83. Messi, 90.+2 Fernandez - 15. Ibrahim, 67. Ziko. Rozhodcovia: Letexier - Mugnier, Rahmouni (všetci Fr.), ŽK: Shobeir, Fathy, Attia, 71.000 divákov.
Argentína: E. Martinez - Molina (73. Montiel), Romero (90.+5 Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (66. Gonzalez) - Paredes - de Paul (66. La. Martinez), Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez (90.+5 Medina)
Egypt: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Hassan (73. Trezeguet), Lasheen (90.+6 Lasheen), Attia, Ashour (46. Fathy) - Salah, Ziko (80. Marmoush)
Úvodná štvrťhodina bola opatrná, no v 15. minúte zahrali Egypťania roh nakrátko, nasledoval center na zadnú žrď, na ktorý vyskočil Ibrahim a hlavou rozvlnil sieť – 0:1. O štyri minúty si nabehol po ľavej strane Tagliacio do šestnástky, kde spadol po súboji s Hassanom a rozhodca odpískal pokutový kop. Loptu si postavil Messi, no poslal ju len do stredu bránky a Shobeir ju dokázal vyraziť. Pre kapitána Argentíny to bola už druhá nepremenená penalta na šampionáte, neuspel ani v skupinovom zápase s Rakúskom (2:0). Argentína v ďalších minútach tlačila a vypracovala si zopár dobrých šancí. V 28. minúte však hlavičku Mac Allistera z päťky vyrazil reflexívne egyptský brankár, ktorý si pripísal ďalší dôležitý zákrok v 39. minúte pri tutovke Alvareza. Medzitým ešte Messi z priameho kopu trafil ľavú žrď, ale Shobeir bol aj v tomto prípade prichystaný a loptu by mal.
Tréner Egypta poslal do druhého dejstva Fathyho namiesto zraneného Ashoura. Argentínčania sa snažili o vyrovnanie, no nedokázali si vypracovať čisté šance a v 58. minúte prišiel ďalší šok, keď po Hassanovom sóle prihral Salah do behu Zikovi a ten prestrelil E. Martineza. Gól však neplatil pre faul na Li. Martineza ešte na polovici Egypta. „Faraónom“ však vyšiel ďalší brejk v 67. minúte, tentokrát potiahol loptu Salah a Hassan našiel v šestnástke Zika, ktorého druhý presný zásah už platil – 0:2. Argentína potom zatlačila súpera a dočkala sa v 79. minúte, keď si na Messiho center nabehol Romero a hlavou prekonal Shobeira. Juhoameričanov gól nakopol a už o štyri minúty vyrovnal ich kapitán, ktorého strelu egyptský brankár vyrazil, no len do brvna a od neho sa odrazila do siete – 2:2. Majstri sveta dokonali obrat v druhej minúte nadstaveného času, keď brejk zakončil postupovým gólom Fernandez.
hlasy po zápase /zdroj: FIFA, AFP/:
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Ani nemôžem pozrieť hore, prepáčte. Som teraz skutočne dojatý. To je ale skupina hráčov, páni. To je všetko, musím ísť.“
Enzo Fernandez, strelec víťazného gólu Argentíny: „Po tomto som túžil už vyše tri roky, od majstrovstiev sveta v Katare. Úprimne ďakujem Bohu, že môžem zažiť takéto chvíle, som privilegovaný. A chcem vyzdvihnúť svojich spoluhráčov - máme fenomenálny tím, ktorý sa nikdy nevzdáva bez ohľadu na ťažkosti a nepriazeň osudu. Vždy sme spolu. Ďakujem svojim spoluhráčom, trénerskému štábu a všetkým, ktorí nás tu povzbudzujú, a všetkým Argentínčanom doma v Argentíne. No, ešte jeden krok vpred.“
Mostafa Shoubir, brankár Egypta: „Boli sme tak blízko k víťazstvu. Vo veľkých zápasoch rozhodujú malé detaily. Sme smutní, pretože sme mali zápas vo vlastných rukách.“
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Ani nemôžem pozrieť hore, prepáčte. Som teraz skutočne dojatý. To je ale skupina hráčov, páni. To je všetko, musím ísť.“
Enzo Fernandez, strelec víťazného gólu Argentíny: „Po tomto som túžil už vyše tri roky, od majstrovstiev sveta v Katare. Úprimne ďakujem Bohu, že môžem zažiť takéto chvíle, som privilegovaný. A chcem vyzdvihnúť svojich spoluhráčov - máme fenomenálny tím, ktorý sa nikdy nevzdáva bez ohľadu na ťažkosti a nepriazeň osudu. Vždy sme spolu. Ďakujem svojim spoluhráčom, trénerskému štábu a všetkým, ktorí nás tu povzbudzujú, a všetkým Argentínčanom doma v Argentíne. No, ešte jeden krok vpred.“
Mostafa Shoubir, brankár Egypta: „Boli sme tak blízko k víťazstvu. Vo veľkých zápasoch rozhodujú malé detaily. Sme smutní, pretože sme mali zápas vo vlastných rukách.“