Argentínska prokuratúra vyšetruje Maradonovu smrť

Buenos Aires 28. novembra (TASR) – Argentínska prokuratúra v piatok vyšetrovala okolnosti úmrtia legendárneho futbalistu Diega Maradonu a aj to, či nedošlo k zanedbaniu lekárskej starostlivosti. Informovali o tom zdroje z prostredia justície, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



„Už teraz vidíme nezrovnalosti," povedal člen úzkej rodiny pre AFP. Maradona zomrel v stredu 25. novembra vo veku 60 rokov.



Maradonov právny zástupca Matias Morla už skôr vyzval na vyšetrovanie okolností a tvrdil, že sanitkám trvalo vyše pol hodiny, kým po tiesňovom volaní prišli k domu futbalovej hviezdy.



V predbežnej správe z pitvy sa uvádza, že Maradona zomrel v spánku v stredu na poludnie na akútny pľúcny edém (opuch pľúc) a chronické zlyhanie srdca. Prokuratúra v Buenos Aires otvorila vyšetrovanie prípadu.



„Otvorili sme prípad, lebo to bol človek, ktorý zomrel doma, a nikto nepodpísal jeho úmrtný list. To neznamená, že existujú podozrenia alebo že došlo k pochybeniam," povedal zdroj z justície.



Svetoznámy argentínsky futbalista mal celodennú zdravotnú starostlivosť v dome v uzavretej rezidenčnej oblasti v meste Tigre, necelých 30 kilometrov od metropoly Buenos Aires – zotavoval sa tam po operácii zo začiatku novembra, pri ktorej mu odstránili krvnú zrazeninu v mozgu. „Treba prešetriť, či robili, čo mali, alebo sa veľmi nenamáhali," povedal člen rodiny.



„Ošetrovateľka dala vyhlásenie prokurátorovi, keď prišiel v deň Diegovej smrti, potom svoje vyhlásenie rozšírila a nakoniec išla do televízie, kde poskytla informácie, ktoré jej podľa nej nanútili. Takže v jej tvrdeniach sú určité protirečenia," povedal blízky príbuzný.



Prokuratúra čaká na výsledky Maradonových toxikologických testov. Vyžiadala si aj jeho lekárske záznamy a záznamy z bezpečnostných kamier z okolia.



Zrejme posledným človekom, ktorý videl Maradonu živého, bol ďalší ošetrovateľ – a to v stredu na svitaní, uviedla v oznámení prokuratúra. Bolo to približne o 06:30, keď sa končila nočná služba v dome legendárneho športovca. Ošetrovateľ povedal, že Maradonu našiel ležať v posteli, a uistil sa, že spí a normálne dýcha.



Iná ošetrovateľka, ktorá bola v Maradonovom dome prítomná v čase jeho smrti, prokurátorom povedala, že ho počula pohybovať sa po izbe okolo 07:30.



Podľa prokurátorov Maradonova osobná sekretárka žiadala o lekársku pomoc o 12:17 h a sanitka spoločnosti + VIDA bola na mieste o 12:28. Zachytávajú to videozáznamy z mestskej štvrte. Neskôr dorazili aj sanitky iných záchranných služieb.



Vyšetrovatelia takisto zistili, že Maradonov osobný lekár Leopoldo Luque zatelefonoval o 12:16 na tiesňovú linku 911 a žiadal sanitku.