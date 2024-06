Argentína si zabezpečila postup do štvrťfinále, Kanada - Peru 1:0

Copa America - A-skupina:



/Kansas City/:

Peru - Kanada 0:1 (0:0)

Gól: 74. David, ČK: 59. Araujo (Peru)



/East Rutherford/

Čile - Argentína 0:1 (0:0)

Gól: 88. La. Martinez

East Rutherford 26. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny si zabezpečili postup do štvrťfinále na 48. ročníku juhoamerického šampionátu Copa America. Obhajcovia titulu triumfovali vo svojom druhom zápase v New Jersey nad Čile 1:0. Jediný gól duelu zaznamenal v 88. minúte Lautaro Martinez. V ďalšom stretnutí A-skupiny vyhrala Kanada nad Peru rovnako 1:0."La Albiceleste" si na kontinentálnom šampionáte ako prvý tím zabezpečili miestenku vo vyraďovacej časti. Úradujúci majstri sveta napriek výraznej prevahe (na strely 22:3, 8:3 na bránku) dlho nevedeli prekonať brankára Claudia Brava. Kapitán Lionel Messi, ktorý nastúpil deň po svojich 37. narodeninách, bol blízko ku gólu v prvom polčase, ale trafil len žrď. Rozhodujúci moment prišiel v 88. minúte, keď sa po rohovom kope útočníka Interu Miami presadil Lautaro Martinez a strelil svoj druhý gól na turnaji. Situáciu ešte skúmal VAR pre možný ofsajd, ale presný zásah platil. Argentína je po dvoch zápasoch na čele skupiny so šiestimi bodmi, skupinu uzavrie duelom proti Peru.Kanada zdolal práve Peru 1:0, keď aj v tomto stretnutí rozhodol jeden gól. Vylúčenie Miguela Arauja po hodine hry využil v 74. minúte Jonathan David. Kanada sa dostala na druhé postupové miesto, má na konte tri body. Čile a Peru majú po jednom bode. Do štvrťfinále postúpia dva najlepšia tímy zo štyroch štvorčlenných skupín.