Argentína v marcových dueloch aj s Messim a siedmimi mladíkmi

Buenos Aires 18. marca (TASR) - Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni zaradil do nominácie na dva marcové zápasy kvalifikácie MS 2022 opäť aj hviezdneho Lionela Messiho, ktorý naposledy na zraze chýbal pre koronavírus. Kormidelník zaujal tým, že na súpiske figurujú mená až siedmich mladíkov z akadémií európskych klubov.



Medzi tínedžermi sú podľa informácií AFP napríklad 17-ročný Alejandro Garnacho z Manchestru United, ktorý síce ešte nenastúpil za "áčko" anglického klubu, no zaujal svojím výkonom počas stretnutia mládežníckeho pohára s Evertonom (4:1). Okrem neho sú v kádri na duel proti Venezuele (26. marca) a Ekvádoru (30. marca) aj Nicolas Paz, syn bývalého argentínskeho reprezentanta Pabla, ktorý pôsobí v španielskom Reale Madrid či bratia Franco a Valnetin Carboniovci z talianskeho Interu Miláno.



Scalonimu sa síce po januárovej absencii pre koronavírus vracia kapitán Messi, no bude sa musieť zaobísť bez kvarteta hráčov. Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso a Cristian Romero dostali od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) dvojzápasový dištanc za porušenie karanténnych opatrení a uvedenie nepravdivých informácií, aby mohli za svoj tím nastúpiť v septembrovom dueli proti Brazílii v Sao Paule. Šláger prerušili a následne zrušili už po siedmich minútach, pričom FIFA vo februári nariadila jeho opakovanie.