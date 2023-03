Argentína verí, že bude hostiť MS do 20 rokov namiesto Indonézie

Luque 30. marca (TASR) - Argentína je schopná usporiadať futbalové majstrovstvá sveta do 20 rokov namiesto Indonézie. Vo štvrtok to uviedol prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino. Konečné rozhodnutie však zatiaľ neoznámil. Na MS sa zúčastnia aj slovenskí reprezentanti.



Indonézii odobrali právo na usporiadanie šampionátu len osem týždňov pred začiatkom turnaja po politických nepokojoch v súvislosti s účasťou Izraela.



Nového hostiteľa majú oznámiť v priebehu niekoľkých dní, uviedol Infantino na tlačovej konferencii v sídle juhoamerickej futbalovej federácie CONMEBOL v paraguajskom Luque. "Všetci poznáme futbal v Argentíne. Je to krajina, ktorá dokáže zorganizovať súťaž tejto úrovne. S futbalovou tradíciou v Argentíne sú tu veľmi dobré možnosti," povedal šéf FIFA.



Argentínsky tím do 20 rokov sa na turnaj nekvalifikoval. Organizáciu turnaja v krajine musia ešte odobriť prezidenti všetkých futbalových konfederácií.



Začiatok šampionátu je naplánovaný na 20. mája. Predstaví sa na ňom dokopy 24 krajín vrátane Slovenska.