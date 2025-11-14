< sekcia Šport
Argentína vedie nad Slovenskom 1:0, Rierová zdolala Hrunčákovú
Hrunčákovej nevyšiel úvod zápasu s Rierovou, keď v druhom geme stratila podanie a Argentínčanka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 3:0.
Autor TASR,aktualizované
Cordoba 14. novembra (TASR) - Slovenské tenistky prehrávajú na barážovom miniturnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej v Cordobe s domácou Argentínou 0:1. O úvodný bod pre Juhoameričanky sa postarala Julia Rierová, ktorá zdolala Viktóriu Hrunčákovú 6:2, 6:1. V druhej dvojhre si na antukovom dvorci zmerali sily tímové jednotky Solana Sierrová a Rebecca Šramková.
Hrunčákovej nevyšiel úvod zápasu s Rierovou, keď v druhom geme stratila podanie a Argentínčanka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 3:0. Vo ôsmej hre opäť prelomila Hrunčákovej servis a prvý set sa stal jej korisťou. V úvodnom geme druhého dejstva mala Slovenka k dispozícii brejkbal. Rierová ho však odvrátila, v ďalšej hre súperku brejkla a rovnako ako v prvom sete odskočila Hrunčákovej na 3:0. Dobre rozohraný duel už dotiahla do úspešného konca.
Slovenská dvojka bola po prehre sklamaná. „Snažila som sa predviesť svoju agresívnu hru. Myslela som si, že mi to tam bude padať. V takejto nadmorskej výške a navyše na antuke to nie je jednoduché. Rierová hrala presne tak ako mala. Z forhendu využívala spiny, z bekhendu slajzy a nerobila chyby. Robila som všetko, čo sa dalo, ale dnes to nestačilo," uviedla Hrunčáková pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
Slovenkám sa v apríli nepodarilo prebojovať na tohtoročné vyvrcholenie prestížnej súťaže do čínskeho Šen-čenu. V úvodnom zápase zvíťazili v bratislavskom NTC nad Dánskom 3:0, no v druhom dueli podľahli tímu USA 1:2. Američanky rozhodli o svojom triumfe a postupe už vo dvojhrách zásluhou Hailey Baptisteovej a Bernardy Perovej.
miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej:
Argentína - SLOVENSKO 1:0 po úvodnej dvojhre
Julia Rierová - Viktória Hrunčáková 6:2, 6:1
nasleduje Solana Sierrová - Rebecca Šramková
