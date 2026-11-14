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Argentína začala éru bez Messiho prehrou v príprave proti Uruguaju

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Na snímke Darwin Núñez (9) objíma Argentínčana Gianlucu Prestianniho po skončení medzištátneho priateľského futbalového zápasu v argentínskom Buenos Aires v piatok 13. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Bol to prvý duel pre úradujúcich vicemajstrov sveta v ére bez hviezdneho útočníka Lionela Messiho, ktorý sa s reprezentáciou rozlúčil v októbri po zápase s Beninom.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Futbalisti Argentíny podľahli v noci na sobotu v prípravnom stretnutí Uruguaju 1:2. Bol to prvý duel pre úradujúcich vicemajstrov sveta v ére bez hviezdneho útočníka Lionela Messiho, ktorý sa s reprezentáciou rozlúčil v októbri po zápase s Beninom.



prípravné medzištátne zápasy

Argentína - Uruguaj 1:2 (0:0)

Góly: 73. J. Alvarez - 48. Balerdi (vlastný), 53. M. Araujo



Ekvádor – Kostarika 2:0 (1:0)

Góly: 22. J. Caicedo, 83. M. Caicedo (z 11 m). ČK: 68. Messen (Kostarika)



Kolumbia – Čile 1:0 (1:0)

Gól: 35. Maripan (vlastný)



Peru – Bolívia 2:0 (1:0)

Góly: 13. Lapadula (z 11 m), 87. M. Castro
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