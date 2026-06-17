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Argentína zdolala Alžírsko 3:0, Messi vyrovnal rekord Kloseho
Messi, ktorý 24. júna oslávi 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hetriku na MS.
Autor TASR,aktualizované
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Kansas City 17. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3:0 v úvodnom zápase oboch tímov na MS. Všetky tri góly obhajcov titulu strelil kapitán Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Kloseho. Obaja strelili na MS po 16 gólov.
Messi, ktorý 24. júna oslávi 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hetriku na MS. Prekonal rekord Cristiana Ronalda z roku 2018 (33 rokov, 160 dní). Zároveň sa stal tretím najstarším hráčom, ktorý skóroval na MS. Bol to pre neho prvý hetrik na MS, dosiahol ho v jubilejnom 200. zápase v drese argentínskej reprezentácie. Svoj 16. gól dosiahol na 27. zápase na MS, Klosemu na rovnaký výkon stačilo 24 duelov. Messi sa posunul na prvé miesto medzi kanoniermi na prebiehajúcom šampionáte pred niekoľkých dvojgólových strelcov.
Argentína nastúpi na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 19.00 SELČ v Arlingtone proti Rakúsku, Alžírsko bude hrať v utorok 23. júna od 5.00 SELČ v Santa Clare s Jordánskom.
Úvodný zápas J-skupiny sa od začiatku niesol pod taktovkou Argentíny. Messi sa mohol už v 5. minúte prvýkrát zapísať do listiny strelcov, no jeho gól neplatil pre tesný ofsajd. Podobná situácia sa o tri minúty zopakovala aj na opačnej strane, keď sa predčasne tešil Chaibi. Messi potvrdil hernú prevahu favorita v 17. minúte, keď si po prevzatí lopty v strede ihriska vylepšil pozíciu a strelou spred šestnástky prekonal Zidanea - 1:0. Argentína mala hru pod kontrolou, súpera držala mimo nebezpečných pozící, no v prvom polčase nevyťažila ďalšiu strelu na bránu ani väčšiu šancu.
Obhajcu titulu definitívne upokojil Messi po hodine hry. Brankár Zidane vyrazil strelu Mac Allistera priamo pred nepokrytého kapitána Argentíny, ktorý pohodlne skóroval - 2:0. Hetrik mohol dokonať už o osem minút, no Zidane zmaril jeho krátky únik. Svoj prvý trojgólový zápas na MS zavŕšil v 76. minúte po tom, čo sa pred šestnástkou dostal k lopte po prihrávke Gonzaleza a ľavačkou poslal loptu k pravej žrdi - 3:0. Zápas sa pre neho skončil krátko na to, keď ho vystriedal Paz.
Messi, ktorý 24. júna oslávi 39. narodeniny, sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším strelcom hetriku na MS. Prekonal rekord Cristiana Ronalda z roku 2018 (33 rokov, 160 dní). Zároveň sa stal tretím najstarším hráčom, ktorý skóroval na MS. Bol to pre neho prvý hetrik na MS, dosiahol ho v jubilejnom 200. zápase v drese argentínskej reprezentácie. Svoj 16. gól dosiahol na 27. zápase na MS, Klosemu na rovnaký výkon stačilo 24 duelov. Messi sa posunul na prvé miesto medzi kanoniermi na prebiehajúcom šampionáte pred niekoľkých dvojgólových strelcov.
Argentína nastúpi na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 19.00 SELČ v Arlingtone proti Rakúsku, Alžírsko bude hrať v utorok 23. júna od 5.00 SELČ v Santa Clare s Jordánskom.
MS vo futbale - J-skupina
Argentína - Alžírsko 3:0 (1:0)
Góly: 17., 60. a 76. Messi Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.), 69.045 divákov.
Argentína: E. Martinez - Montiel (46. Molina), Romero (80. Otamendi), Lis. Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada (55. Gonzalez) - Messi (80. Paz), Laut. Martinez (55. Alvarez)
Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Boudaoui (64. Aouar), Bentaleb (81. Zerrouki), Maza (82. Zerrouki) - Hadj Moussa (64. Mahrez), Gouiri (64. Amoura), Chaibi (82. Boulbina)
Argentína - Alžírsko 3:0 (1:0)
Góly: 17., 60. a 76. Messi Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.), 69.045 divákov.
Argentína: E. Martinez - Montiel (46. Molina), Romero (80. Otamendi), Lis. Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada (55. Gonzalez) - Messi (80. Paz), Laut. Martinez (55. Alvarez)
Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Boudaoui (64. Aouar), Bentaleb (81. Zerrouki), Maza (82. Zerrouki) - Hadj Moussa (64. Mahrez), Gouiri (64. Amoura), Chaibi (82. Boulbina)
Úvodný zápas J-skupiny sa od začiatku niesol pod taktovkou Argentíny. Messi sa mohol už v 5. minúte prvýkrát zapísať do listiny strelcov, no jeho gól neplatil pre tesný ofsajd. Podobná situácia sa o tri minúty zopakovala aj na opačnej strane, keď sa predčasne tešil Chaibi. Messi potvrdil hernú prevahu favorita v 17. minúte, keď si po prevzatí lopty v strede ihriska vylepšil pozíciu a strelou spred šestnástky prekonal Zidanea - 1:0. Argentína mala hru pod kontrolou, súpera držala mimo nebezpečných pozící, no v prvom polčase nevyťažila ďalšiu strelu na bránu ani väčšiu šancu.
Obhajcu titulu definitívne upokojil Messi po hodine hry. Brankár Zidane vyrazil strelu Mac Allistera priamo pred nepokrytého kapitána Argentíny, ktorý pohodlne skóroval - 2:0. Hetrik mohol dokonať už o osem minút, no Zidane zmaril jeho krátky únik. Svoj prvý trojgólový zápas na MS zavŕšil v 76. minúte po tom, čo sa pred šestnástkou dostal k lopte po prihrávke Gonzaleza a ľavačkou poslal loptu k pravej žrdi - 3:0. Zápas sa pre neho skončil krátko na to, keď ho vystriedal Paz.
hlasy (zdroj: FIFA):
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Vedeli sme, že sa budeme trápiť, pretože stál proti nám tím, ktorý hrá dobre. Odviedli sme však skvelú prácu. Aj napriek konečnému skóre to bol veľmi ťažký zápas. Prvý je vždy veľmi náročný a nejakým spôsobom ovplyvní vaše nastavenie do ďalších duelov. Mali sme v hlave neúspech z prvého zápasu na predošlých MS v Katare (prehra so Saudskou Arábiou 1:2, pozn.), no dnešný výsledok nám dáva pokoj na duši. Nemám správne slová, ktorými by som opísal Messiho. Dvadsať rokov nám predvádza takéto veci a inšpiruje každého, kto ho vidí hrať.“
Lionel Messi, kapitán Argentíny: „Som vďačný za všetko, čo ma stretlo na mojej ceste. To, čo však prežívam teraz, je čerešnička na torte. Som veľmi šťastný a vďačný z toho, že som v tomto tíme. Veľmi si to užívam.“
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Vedeli sme, že sa budeme trápiť, pretože stál proti nám tím, ktorý hrá dobre. Odviedli sme však skvelú prácu. Aj napriek konečnému skóre to bol veľmi ťažký zápas. Prvý je vždy veľmi náročný a nejakým spôsobom ovplyvní vaše nastavenie do ďalších duelov. Mali sme v hlave neúspech z prvého zápasu na predošlých MS v Katare (prehra so Saudskou Arábiou 1:2, pozn.), no dnešný výsledok nám dáva pokoj na duši. Nemám správne slová, ktorými by som opísal Messiho. Dvadsať rokov nám predvádza takéto veci a inšpiruje každého, kto ho vidí hrať.“
Lionel Messi, kapitán Argentíny: „Som vďačný za všetko, čo ma stretlo na mojej ceste. To, čo však prežívam teraz, je čerešnička na torte. Som veľmi šťastný a vďačný z toho, že som v tomto tíme. Veľmi si to užívam.“