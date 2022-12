Argentína zdolala Austráliu 2:1 a je vo štvrťfinále

Na snímke argentínsky útočník Lionel Messi oslavuje úvodný gól v osemfinále MS vo futbale Argentína - Austrália v katarskom Al Rajáne 3. decembra 2022. Foto: TASR/AP

osemfinále:



Argentína - Austrália 2:1 (1:0)



Góly: 35. Messi, 57. Alvarez - 77. E. Fernandez (vl.), ŽK: Irvine, Degenek. Rozhodovali: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.), 45.032 divákov.



Argentína: E. Martinez - Molina (80. Montiel), Otamendi, Romero, Acuna (71. Tagliafico) - Fernandez - De Paul, Mac Allister (80. Palacios) - Alvarez (71. Lis. Martinez), Messi, Papu Gomez (50. Laut. Martinez)

Austrália: Ryan - Degenek (72. Karacic), Souttar, Rowles, Behich - Leckie (72. Kuol), Baccus (58. Hrustic), Mooy, McGree (58. Goodwin) - Duke (72. Maclaren), Irvine

Al Raján 3. decembra (TASR) - Futbalisti Argentíny sa stali druhými štvrťfinalistami MS v Katare. V sobotňajšom osemfinálovom stretnutí zdolali Austráliu 2:1 gólmi Lionela Messiho a Juliana Alvareza. Austrálčania znížil v 77. minúte po vlastnom góle Enza Fernandeza, ale vyrovnať už nedokázali. Argentínčania nastúpia v piatok 9. decembra v zápase o postup do semifinále proti Holanďanom, ktorí zdolali USA 3:1.Pre kapitána Argentíny Messiho to bol 1000. oficiálny zápas v kariére, strelil v ňom 789. gól a vôbec prvý vo vyraďovacej fáze majstrovstiev sveta.Argentína bola v zápase favorit a v prvom polčase sa to snažila potvrdiť. Austrálčania však súpera nepúšťali do prečíslení a dávali si pozor na individuálne chyby. Ich náznaky protiútokov sa často končili už v zárodku a skôr vyčkávali na chybu súpera. Tej sa v prvom polčase nedočkali, naopak v 35. minúte inkasovali. Argentínčania rozohrali rýchlu ofenzívnu akciu, v ktorej Otamendi priťukol loptu Messimu a ten krížnou strelou zvnútra šestnástky obstrelil brankára Ryana - 1:0.Tesný náskok dodal Argentíne sebavedomie a aj v úvode druhého dejstva sa snažila diktovať hru. Nádeje Austrálie na prekvapenie výrazne klesli 57. minúte. Argentíne sa vyplatilo napádať rozohrávku súpera dvomi hráčmi a riskantnú prihrávku brankára Ryana potrestal Alvarez - 2:0. V 65. minúte sa Messi dostal k efektnej individuálnej akcii, v ktorej si poradil s viacerými hráčmi, ale nedokázal presne zakončiť. Austrálčania sa nedostávali do ofenzívnych akcií a súper im často hrozil protiútokmi. V 76. minúte sa však dostali do ojedinelej šance a strelu Goodwina nešťastne tečoval do siete Enzo Fernandez - 2:1. Austrálčania ožili, ale s pribúdajúcim časom museli čoraz viac riskovať. Ich obranca Behich sa v 81. minúte prezentoval individuálnou akciou, v ktorej ho nezastavila štvorica hráčov, no jeho zakončenie tečoval Lisandro Martinez. Argentína mohla viackrát pridať gólovú poistku, ale Lautaro Martinez nevyužil viacero príležitostí. Na 2:2 nevyrovnal v siedmej minúte nadstaveného času Kuol, keď v šestnástke z otočky neprekvapil brankára Martineza.