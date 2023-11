Argentína triumfovala na Maracane, Selecao s historickou prehrou

6. kolo juhoamerickej kvalifikácie MS 2026:



Paraguaj - Kolumbia 0:1 (0:1)



Gól: 11. Borre (z 11 m)







Ekvádor - Čile 1:0 (1:0)



Gól: 21. Mena







Uruguaj - Bolívia 3:0 (2:0)



Góly: 15. a 71. Nunez, 39. Villamil (vlastný)







Brazília - Argentína 0:1



Gól: 63. Otamendi, ČK: 81. Joelinton (Brazília)







Peru - Venezuela 1:1 (1:0)



Góly: 17. Yotun - 54. Savarino







tabuľka po 6. kole:



1. Argentína 6 5 0 1 8:2 15



2. Uruguaj 6 4 1 1 13:5 13



3. Kolumbia 6 3 3 0 6:3 12



4. Venezuela 6 2 3 1 6:3 9



5. Ekvádor 6 3 2 1 5:3 8



6. Brazília 6 2 1 3 8:7 7



7. Paraguaj 6 1 2 3 1:3 5



8. Čile 6 1 2 3 3:7 5



9. Bolívia 6 1 0 5 4:14 3



10. Peru 6 0 2 4 1:8 2

Rio de Janeiro 22. novembra (TASR) - Argentínski futbalisti triumfovali v šlágri 6. kola juhoamerickej kvalifikácie MS 2026 na ihrisku Brazílie 1:0 a potvrdili pozíciu tabuľkového lídra. Úradujúci majstri sveta rozhodli o svojom víťazstve v 63. minúte, keď sa presadil hlavou Nicolas Otamendi. "Selecao" zaznamenalo prvú domácu prehru v kvalifikácii na MS v histórii.Zápas na štadióne Maracana v Riu sa začal s takmer polhodinovým oneskorením pre nepokoje na tribúnach. Polícia v Riu uviedla, že zatkla osem ľudí. Niekoľko argentínskych hráčov sa snažilo požiadať divákov o pokoj, no potom odišli do šatne, pretože sa situácia nezlepšila. Kapitán Lionel Messi povedal podľa agentúry AFP:Hostia sa však na ihrisko vrátili krátko pred 22.00 miestneho času a stretnutie sa začalo krátko na to.Brazílii chýbal Neymar, ktorý si minulý mesiac roztrhol predný skrížený väz a odtrhol meniskus v ľavom kolene a čaká ho približne dvanásťmesačná pauza. "Kanárikom" nemohol pomôcť ani Vinicius Junior. Dvadsaťtriročný útočník si natrhol sval na ľavej nohe proti Kolumbii a bude pauzovať približne dva mesiace. Napätá atmosféra pred zápasom sa preniesla aj do celého prvého polčasu, keď domáci dostali tri žlté karty. Jedinú strelu na bránku z oboch strán zaznamenal v 44. minúte Gabriel Martinelli, no obranca Cristian Romero zachránil hostí od inkasovaného gólu zákrokom pred bránkovou čiarou. Brazília začala druhý polčas aktívnejšie, no nedokázala z toho vyťažiť presný zásah. Argentína sa dostala do vedenia v 63. minúte. Po rohovom kope Giovaniho Loa Celsa sa presadil hlavou 35-ročný skúsený obranca Otamendi. Domáci dohrávali duel v desiatich, keď striedajúci Joelinton dostal červenú kartu. "La Albiceleste" si už náskok postrážili a s 15 bodmi sú na prvom mieste tabuľky. Brazílii patrí po tretej prehre v rade až 6. priečka a na čelo stráca osem bodov.Uruguaj potvrdil druhú priečku, keď v Montevideu zdolal Bolíviu 3:0. Tretia je Kolumbia, ktorá uspela na ihrisku Paraguaja 1:0. V ďalších zápasoch Ekvádor zdolal Čile 1:0 a Peru remizovalo s Venezuelou 1:1. Siedme a ôsme kolo kvalifikácie je na programe v septembri budúceho roka.