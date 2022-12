Argentína zdolala vo finále MS Francúzsko v rozstrele a má tretí titul

Futbalisti Francúzska (tmavé dresy) a hráči Argentíny odchádzajú z ihriska po skončení druhého polčasu vo finálovom zápase Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Zápas sa v riadnom hracom čase skončil remízou 2:2. Foto: TASR/AP

Futbalista Francúzska Kylian Mbappe sa teší po strelení vyrovnávajúceho gólu na 2:2 vo finálovom zápase Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Futbalista Francúzska Kylian Mbappe (vpravo) beží s loptou okolo kapitána Argentíny Lionela Messiho po strelení gólu na 1:2 zo značky pokutového kopu vo finálovom zápase Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Finále MS, Lusail:

Argentína - Francúzsko 3:3 pp (2:2, 2:0), 4:2 v rozstrele z 11 m



Góly: 23. a 109. Messi (prvý z 11 m), 36. Di Maria - 80., 81. a 118. Mbappe (prvý a tretí z 11 m). Rozstrel z 11 m: Mbappe - 0:1, Messi - 1:1, Coman - nedal, Dybala - 2:1, Tchouameni - nedal, Paredes - 3:1, Kolo Muani - 3:2, Montiel - 4:2

ŽK: Fernandez, Acuna, Paredes, Montiel - Rabiot, Thuram. Rozhodovali: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všetci Poľ.), 88.966 divákov.



Argentína: E. Martinez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) - Di Maria (64. Acuna), de Paul (102. Paredes), Fernandez, Mac Allister (116. Pezzella) - Messi, Alvarez (102. La. Martinez)

Francúzsko: Lloris - Kounde (120.+1 Disasi), Varane (113. Konate), Upamecano, T. Hernandez (71. Camavinga) - Griezmann (71. Coman), Tchouameni, Rabiot (96. Fofana) - Dembele (41. Kolo Muani), Giroud (41. Thuram), Mbappe

Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Futbalista Argentíny Angel Di Maria sa teší po strelení gólu na 2:0 vo finálovom zápase Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Kapitán Argentíny Lionel Messi (vpravo), hráči Francúzska Dayot Upamecano (vľavo) a Aurelien Tchouameni (uprostred) bojujú o loptu vo finálovom zápase Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Kylian Mbappe a Lionel Messi v súboji počas finále MS Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Angel Di Maria vo finále MS Argentína - Francúzsko na MS vo futbale v katarskom meste Lúsajl v nedeľu 18. decembra 2022. Foto: TASR/AP

Prehľad majstrov sveta od roku 1930:





dejisko rok majster sveta



Uruguaj 1930 Uruguaj



Taliansko 1934 Taliansko



Francúzsko 1938 Taliansko



Brazília 1950 Uruguaj



Švajčiarsko 1954 Nemecko



Švédsko 1958 Brazília



Čile 1962 Brazília



Anglicko 1966 Anglicko



Mexiko 1970 Brazília



Nemecko 1974 Nemecko



Argentína 1978 Argentína



Španielsko 1982 Taliansko



Mexiko 1986 Argentína



Taliansko 1990 Nemecko



USA 1994 Brazília



Francúzsko 1998 Francúzsko



Japonsko/Kórejská rep. 2002 Brazília



Nemecko 2006 Taliansko



JAR 2010 Španielsko



Brazília 2014 Nemecko



Rusko 2018 Francúzsko



Katar 2022 Argentína







majstri sveta podľa počtu titulov:



1. Brazília 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)



2. Taliansko 4 (1934, 1938, 1982, 2006)



Nemecko 4 (1954, 1974, 1990, 2014)



4. Argentína 3 (1978, 1986, 2022)



5. Uruguaj 2 (1930, 1950)



Francúzsko 2 (1998, 2018)



7. Anglicko 1 (1966)



Španielsko 1 (2010)

Prehľad finálových zápasov futbalových majstrovstiev sveta 1930 až 2022:







30. júla 1930, Montevideo: Uruguaj - Argentína 4:2 (1:2)



10. júna 1934, Rím: Taliansko - ČSR 2:1 pp (1:1, 0:0)



19. júna 1938, Paríž: Taliansko - Maďarsko 4:2 (3:1)



16. júla 1950, Rio de Janeiro: Uruguaj - Brazília 2:1 (0:0) - rozhodujúci zápas finálovej skupiny



4. júla 1954, Bern: Nemecko - Maďarsko 3:2 (2:2)



29. júna 1958, Štokholm: Brazília - Švédsko 5:2 (2:1)



17. júna 1962, Santiago: Brazília - ČSR 3:1 (1:1)



30. júla 1966, Londýn: Anglicko - Nemecko 4:2 pp (2:2, 1:1)



21. júna 1970, Mexico City: Brazília - Taliansko 4:1 (1:1)



7. júla 1974, Mníchov: Nemecko - Holandsko 2:1 (2:1)



25. júna 1978, Buenos Aires: Argentína - Holandsko 3:1 pp (1:1, 1:0)



11. júla 1982, Madrid: Taliansko - Nemecko 3:1 (0:0)



29. júna 1986, Mexico City: Argentína - Nemecko 3:2 (1:0)



8. júla 1990, Rím: Nemecko - Argentína 1:0 (0:0)



17. júla 1994, Pasadena: Brazília - Taliansko 0:0, 3:2 v rozstrele z 11 m



12. júla 1998, Paríž: Francúzsko - Brazília 3:0 (2:0)



30. júna 2002, Jokohama: Brazília - Nemecko 2:0 (0:0)



9. júla 2006, Berlín: Taliansko - Francúzsko 1:1 pp (1:1, 1:1), 5:3 v rozstrele z 11 m



11. júla 2010, Johannesburg: Španielsko - Holandsko 1:0 pp (0:0)



13. júla 2014, Rio de Janeiro: Nemecko - Brazília 1:0 pp (0:0)



15. júla 2018, Moskva: Francúzsko - Chorvátsko 4:2 (2:1)



18. decembra 2022, Lusail: Argentína - Francúzsko 3:3 pp (2:2, 2:0), 4:2 v rozstrele z 11 m



Lusail 18. decembra (TASR) - Argentínski futbalisti sa stali tretíkrát v histórii majstrami sveta. V nedeľňajšom finále MS v katarskom Lusaile zvíťazili nad obhajcami titulu Francúzmi 4:2 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 2:2 a po predĺžení bol stav 3:3. Argentína pretavila šiestu finálovú účasť na zisk tretieho titulu po rokoch 1978 a 1986.Ústrednou postavou šampiónov bol Lionel Messi. Argentínsky kapitán strelil dva góly a nezaváhal ani v rozstrele. Pri celkovo piatom štarte na MS sa dočkal zisku trofeje, ktorá ako jediná chýbala v jeho bohatej zbierke. Francúzi prehrávali vo finále 0:2 i 2:3 v predĺžení, dokázali sa však vrátiť do hry. V ich drese sa blysol hetrikom Kylian Mbappe, s ôsmimi gólmi najlepší strelec turnaja. Napokon však Francúzom ani jeho individuálny počin nestačil na triumf.Messimu sa okrem zisku chýbajúcej trofeje podarilo utvoriť nový rekord v počte odohratých zápasov na MS. Proti Francúzsku nastúpil na 26. duel na tomto fóre a v historických tabuľkách sa odpútal od Nemca Lothara Matthäusa. Messi hral na MS prvýkrát v roku 2006, celkovo na finálových turnajoch strelil 13 gólov. Ako prvý hráč v histórii sa 35-ročný útočník Paríža SG dokázal na jednom šampionáte strelecky presadiť v skupinovej fáze i vo všetkých štyroch zápasoch vyraďovačky.Francúzi sa nestali tretím tímom v histórii, ktorému by sa podarilo obhájiť titul majstrov sveta. Ako prví to dokázali Taliani (1934, 1938) a po nich už len Brazílčania (1958, 1962). Francúzi sa vo finále MS predstavili štvrtýkrát, na konte majú dva triumfy. Pred Katarom neuspeli aj v roku 2006 v jedenástkovom rozstrele s Talianskom.Oba tímy sa vo finále stretli premiérovo, v rámci MS to bol už ich štvrtý vzájomný duel. Z najčerstvejšieho súboja mali lepšie spomienky Francúzi, keď Argentínu vyradili v osemfinále na predchádzajúcich MS v Rusku (4:3). Pred finále v Lusaile šarapatila v tíme "Les Bleus" viróza, napokon však obhajcovia titulu nastúpili de facto v plnej sile. V porovnaní so semifinálovým zápasom proti Maroku sa do zostavy vrátil Rabiot, Konateho na stopérskom poste nahradil Upamecano. V jedenástke Argentíny prišlo k jedinej zmene, vypadol z nej Paredes a v základe figuroval Di Maria.Úvodné minúty sa niesli v znamení miestami až prílišného dôrazu hráčov oboch tímov, ktorí si často pomáhali nedovolenými zákrokmi. Prví pohrozili Argentínčania, Alvarez však po prihrávke de Paula zakončil v ofsajdovej pozícii. V 8. minúte sa pred de Paulom otvoril stred francúzskej obrany, no po jeho tečovanej strele získali Juhoameričania len roh. V 17. minúte sa ocitol v dobrej príležitosti Di Maria, zvnútra šestnástky však prekopol bránu. Francúzi pôsobili smerom dopredu zakríknutým dojmom, súper dobre dokázal pokryť ich ofenzívne esá na čele s rýchlym Mbappem. Vôbec im "nevoňal" súbojový štýl hry, ktorým na nich vyrukoval súper. Argentínčanom vyšiel vstup do zápasu lepšie a v 23. minúte to aj podčiarkli úvodným gólom. Dembele na pravej strane nedokázal zastaviť Di Mariu pred šestnástkou a v nej si pomohol faulom na argentínskeho krídelníka. Poľský rozhodca Marciniak nariadil jedenástku, z ktorej Messi poslal loptu do opačnej strany, ako sa hodil Lloris - 1:0. Aj po vedúcom góle pokračovali Argentínčania v aktívnej hre, Francúzi sa často iba prizerali ich akciám a sami nedokázali nič vymyslieť. V 36. minúte vyšiel Juhoameričanom rýchly brejk, lopta putovala cez troch hráčov a na konci vydarenej akcie bol Di Maria po krížnej finálnej prihrávke od Mac Allistera - 2:0. Reakcia francúzskeho trénera na mdlý výkon jeho tímu na seba nenechala dlho čakať. Ešte pred koncom prvého polčasu stiahol z ihriska Girouda s Dembelem, na ich miesta prišli Thuram a Kolo Muani. Strely na bránu sa však "Les Bleus" nedočkali a v druhom polčase pred nimi stála náročná úloha zmazať dvojgólové manko.Ich súper bol vďaka náskoku vo veľkej psychologickej výhode, neznamenalo to však, že by sa po prestávke zameral na jeho bránenie. V 49. minúte de Paul zamestnal Llorisa, na opačnej strane Griezmannov roh nepriniesol žiadnu francúzsku hrozbu. Obhajcovia neboli vo svojej koži, ani po prestávke nedokázali dlho vyvinúť tlak, ktorý by ich v prípade gólového vyústenia mohol vrátiť do zápasu. Zato Argentínčania sa v útoku neustále pripomínali. Tretí gól mohol pridať Alvarez a po ňom Messi, kapitánovi však po akcii vrtkého Di Mariu nesadla lopta a netrafil bránu. V 71. minúte dal o sebe vedieť Mbappe, z hranice šestnástky však vystrelil iba nad bránu a E. Martinez bol stále bez zákroku. Francúzi vsadili v záverečnej 20-minútovke všetko na jednu kartu, na trávnik prišli Camavinga a Coman. V 79. minúte Otamendi nestačil v bežeckom súboji na Kola Muaniho a stiahol ho v pokutovom území na trávnik. Jedenástku premenil Mbappe a vrátil dovtedy neškodných Francúzov do boja o titul - 2:1. O minútu neskôr stratil Messi loptu v strede ihriska v súboji s Thuramom, akcia striedajúcich hráčov pokračovala cez Comana a po jeho prihrávke Mbappe z voleja prestrelil E. Martineza - 2:2. Európsky zástupca senzačne vstal z popola. V nadstavenom čase po ďalšej Comanovej akcii mali Argentínčania namále, ale nepríjemnú situáciu vo vlastnej šestnástke ustáli. Posledné slovo v riadnom hracom čase mal Messi, ktorého delovku Lloris vytlačil na roh.V predĺžení sa tempo hry upokojilo, hráčom oboch tímov po absolvovaní náročného programu ubúdali sily. Francúzi to skúšali po štandardkách, ale argentínska obrana si dala pozor. V 105. minúte mal gól na kopačke La. Martinez, ale Upamecano jeho pokus zblokoval. V 109. minúte Argentínčania udreli po rýchlej akcii, na konci ktorej bola Messiho dorážka zblízka - 3:2. Francúzi však aj na tento gól dokázali nájsť odpoveď. V 118. minúte si Mbappe po ruke Montiela v šestnástke postavil druhýkrát v zápase loptu na biely bod a vyrovnal - 3:3. V záverečných sekundách predĺženia mal tutovku na nohe Kolo Muani, ale E. Martinez zachránil svoj tím. Rozstrelovú lotériu zvládli lepšie Juhoameričania, ktorí premenili všetky štyri pokusy, na strane súpera zaváhali Coman a Tchouameni.