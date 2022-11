Argentína zdolala Poľsko 2:0, do osemfinále MS idú obaja

Grzegorz Krychowiak a Julian Alvarez v stretnutí Poľsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v katarskom meste Dauha v stredu 30. novembra 2022. Foto: TASR/AP

MS C-skupina - 3. kolo:

Poľsko - Argentína 0:2 (0:0)



Góly: 46. Mac Allister, 67. Alvarez, ŽK: Krychowiak - Acuna. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), 44.089 divákov.



Poľsko: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (72. Jedrzejczyk) - Bielik (62. Szymanski), Krychowiak (83. Piatek) - Zielinski, Swiderski (46. Skoras), Frankowski (46. Kaminski) - Lewandowski

Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna (59. Tagliafico) - Mac Allister (84. Almada), De Paul, Fernandez (79. Pezzella) - Di Maria (59. Paredes), Messi, Alvarez (79. La. Martinez)

tabuľka C-skupiny:



1. Argentína 3 2 0 1 5:2 6*

2. Poľsko 3 1 1 1 2:2 4*

3. Mexiko 3 1 1 1 2:3 4

4. Saudská Arábia 3 1 0 2 3:5 3

Dauha 30. novembra (TASR) - Argentínski futbalisti zvíťazili v stredajšom zápase C-skupiny na MS 2022 v Katare nad Poľskom 2:0 a do osemfinále postúpili z prvého miesta. Ich veľkú prevahu pretavili do presných zásahov po zmene strán Alexis Mac Allister a Julian Alvarez. Na druhej priečke skončilo Poľsko vďaka lepšiemu skóre pred Mexikom, ktoré tiež získalo štyri body.V sobotu 3. decembra o 20.00 SEČ v Al Rajáne nastúpi Argentína proti druhému tímu z D-skupiny Austrálii. Druhé z "céčka" Poľsko si v nedeľu 4. decembra o 16.00 SEČ zmeria sily s Francúzskom.Argentíne po nevydarenom prvom zápase so Saudskou Arábiou zaručovalo stopercentný postup iba víťazstvo nad Poľskom, ktorému na prienik do osemfinále stačil aj nerozhodný výsledok. Ako prvý musel zasahovať Szczesny proti strele Messiho, ktorú v 10. minúte vyrazil na roh. Juhoameričania sa od začiatku snažili udávať tempo, vyložene defenzívne hrajúci súper však fungoval vzadu spoľahlivo a dobre vykrýval priestory. Argentínčania mali prevahu v držaní lopty a neustál sa snažili vytvárať hrozby. V 28. minúte sa zrodila hneď dvojitá šanca favorita po prienikovej prihrávke za obranu, no Alvarez a po ňom ani Acuna nestrelili Poľsku prvý gól na turnaji. Szczesny bol hrdina prvého polčasu. Svoj tím podržal pri strele svojho klubového spoluhráča z Juventusu Di Mariu, zuby si na ňom vylámali aj Alvarez a Messi. Zákrok poľského brankára na Messiho v šestnástke však rozhodca po konzultácii s VAR-om posúdil ako faul a Argentínčania dostali výhodu jedenástky. Messi si postavil loptu na biely bod, no Szczesny pravou rukou jeho pokus bravúrne zneškodnil.Čo sa Argentínčanom nepodarilo za celý prvý polčas, to im vyšlo hneď z prvého útoku po zmene strán. Mac Allister si nabehol na prihrávku do stredu šestnástky a strelou z prvej zbavil Szczesného kúzla - 0:1. V 50. minúte mal z ojedinelej šance poľského tímu vyrovnanie na hlave Glik, ale tesne minul bránu. Argentínčania napriek vedeniu búšili do súpera a chceli čím skôr spečatiť postup. Podarilo sa im to v 67. minúte, keď sa Alvarez presadil v pokutovom území a podčiarkol obrovskú prevahu favorita - 0:2. Striedajúci La. Martinez mal na kopačke tretí gól, ale v čistej šanci zaváhal. Poliaci bez priamej strely na bránu nemohli pomýšľať na úspech a v závere sa už iba sústredili na to, aby neinkasovali a nedostali žlté karty. V paralelne hranom zápase im pomohli Saudi, ktorí v nadstavenom čase proti Mexiku skórovali a Stredoameričanov definitívne vyradili zo šampionátu.