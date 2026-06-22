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Argentína zdolala Rakúsko 2:0 a zaistila si postup
O oba góly sa postaral Lionel Messi, v 38. minúte otvoril skóre svojím 17. presným zásahom na svetových šampionátoch, čím vytvoril strelecký rekord MS.
Autor TASR,aktualizované
Arlington 22. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na MS 2026. Obhajcovia titulu zdolali v pondelok v americkom Arlingtone Rakúsko 2:0, so šiestimi bodmi si upevnili postavenie na čele J-skupiny a v predstihu si zaistili postup do šestnásťfinále. O oba góly sa postaral Lionel Messi, v 38. minúte otvoril skóre svojím 17. presným zásahom na svetových šampionátoch, čím vytvoril strelecký rekord MS.
Kapitán argentínskej reprezentácie mohol prekonať zápis Miroslava Kloseho (16 gólov) už v 9. minúte, ale nepremenil pokutový kop, ktorý nariadil rozhodca po signalizácii VAR. Messi sa dočkal až v 38. minúte, keď strelou z prvej namieril presne k pravej žrdi a na čele historického gólového poradia sa tak odpútal od bývalého nemeckého útočníka. V samom závere pridal aj svoj druhý zásah, už svoj 18-ty na MS. S piatimi gólmi sa zároveň osamostatnil na čele tabuľky strelcov na prebiehajúcom „mundiale“. Zverenci trénera Lionela Scaloniho sú blízko k postupu z prvého miesta tabuľky, víťazmi skupiny sa stanú, ak Jordánsko v nočnom zápase nezdolá Alžírsko (v utorok o 5.00 SELČ). Rakúšania zostávajú s tromi bodmi na druhom mieste.
„La Albiceleste“ natiahli víťaznú sériu už na deväť zápasov. Na záverečných turnajoch MS ťahajú sériu ôsmich duelov bez prehry (šesť víťazstiev a dve remízy). V záverečnom skupinovom zápase sa stretnú v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ opäť v Arlingtone s Jordánskom. Rakúšania nastúpia v paralelnom stretnutí v Kansas City proti Alžírsku.
Argentínčania nastúpili aj s Molinom, ktorý nahradil na pravom kraji defenzívnej formácie zraneného Montiela. Tréner Rakúska Ralf Rangnick urobil oproti prvému zápasu s Jordánskom viacero zmien, na hrote dostal namiesto Kalajdžiča príležitosť Gregoritsch. Favorit si vypracoval prvú príležitosť už v 4. minúte, Lautara Martineza v poslednej chvíli tvrdo odzbrojili Posch s X. Schlagerom. Rozhodca pôvodne zákrok neocenil penaltou, ale zasiahol VAR a arbiter po preskúmaní videa ukázal na biely bod. Messi však z pokutového kopu netrafil bránu. V 19. minúte si mohol napraviť chuť, keď sa prekľučkoval do šance, ale zozadu mu vypichol loptu Alaba. Rakúšania dobre napádali, vedeli si chvíľami podržať loptu a v 22. minúte sa aj dostali do koncovky, strelu Sabitzera zblokovala argentínska obrana. V 32. minúte Messimu zmaril ďalšiu šancu Alaba. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty sa dočkal až o šesť minút neskôr, keď ho nechala defenzíva súpera trestuhodne voľného v šestnástke a Messi strelou z prvej po prihrávke Medinu dosiahol rekordný 17. gól na MS.
Po prestávke pokračovali Juhoameričania v hľadaní dier v rakúskom obrannom vale. V 50. minúte zastavil Messiho individuálny prienik ofsajd. Rakúšania nestrácali nádej, delovku Sabitzera z priameho kopu vyrazil E. Martinez a Gregoritsch poslal hlavou loptu nad bránu. Viac im už však Argentínčania nedovolili. Obhajca titulu v ďalšom priebehu kontroloval dianie a mohol aj zvýšiť náskok. Striedajúci Gonzalez najprv hlavičkoval tesne vedľa ľavej žrde a v 86. minúte mu po zasekávačke zblokoval nádejnú strelu Danso. V nadstavenom čase pridal poistku Messi, ktorý na dvakrát prestrelil húf rakúskych hráčov. V samom závere mohol dokonca zavŕšiť hetrik, ale jeho strela z priameho kopu preletela tesne vedľa žrde.
Kapitán argentínskej reprezentácie mohol prekonať zápis Miroslava Kloseho (16 gólov) už v 9. minúte, ale nepremenil pokutový kop, ktorý nariadil rozhodca po signalizácii VAR. Messi sa dočkal až v 38. minúte, keď strelou z prvej namieril presne k pravej žrdi a na čele historického gólového poradia sa tak odpútal od bývalého nemeckého útočníka. V samom závere pridal aj svoj druhý zásah, už svoj 18-ty na MS. S piatimi gólmi sa zároveň osamostatnil na čele tabuľky strelcov na prebiehajúcom „mundiale“. Zverenci trénera Lionela Scaloniho sú blízko k postupu z prvého miesta tabuľky, víťazmi skupiny sa stanú, ak Jordánsko v nočnom zápase nezdolá Alžírsko (v utorok o 5.00 SELČ). Rakúšania zostávajú s tromi bodmi na druhom mieste.
„La Albiceleste“ natiahli víťaznú sériu už na deväť zápasov. Na záverečných turnajoch MS ťahajú sériu ôsmich duelov bez prehry (šesť víťazstiev a dve remízy). V záverečnom skupinovom zápase sa stretnú v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ opäť v Arlingtone s Jordánskom. Rakúšania nastúpia v paralelnom stretnutí v Kansas City proti Alžírsku.
MS vo futbale - J-skupina
AT&T Stadium (Arlington)
Argentína - Rakúsko 2:0 (1:0)
Góly: 38. a 90.+5 Messi. Rozhodovali: Omar - Abouregal, Taha (všetci Egypt), ŽK: Medina, Paredes - Posch, Laimer, 70.649 divákov.
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Lis. Martinez, Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, Laut. Martinez (64. Alvarez)
Rakúsko: A. Schlager - Posch (68. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - Schmid (79. Wimmer), Wanner (68. Arnautovič), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)
AT&T Stadium (Arlington)
Argentína - Rakúsko 2:0 (1:0)
Góly: 38. a 90.+5 Messi. Rozhodovali: Omar - Abouregal, Taha (všetci Egypt), ŽK: Medina, Paredes - Posch, Laimer, 70.649 divákov.
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero (57. Otamendi), Lis. Martinez, Medina (82. Tagliafico) - De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernandez, Almada (64. Gonzalez) - Messi, Laut. Martinez (64. Alvarez)
Rakúsko: A. Schlager - Posch (68. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer - Seiwald, X. Schlager - Schmid (79. Wimmer), Wanner (68. Arnautovič), Sabitzer - Gregoritsch (85. Chukwuemeka)
Argentínčania nastúpili aj s Molinom, ktorý nahradil na pravom kraji defenzívnej formácie zraneného Montiela. Tréner Rakúska Ralf Rangnick urobil oproti prvému zápasu s Jordánskom viacero zmien, na hrote dostal namiesto Kalajdžiča príležitosť Gregoritsch. Favorit si vypracoval prvú príležitosť už v 4. minúte, Lautara Martineza v poslednej chvíli tvrdo odzbrojili Posch s X. Schlagerom. Rozhodca pôvodne zákrok neocenil penaltou, ale zasiahol VAR a arbiter po preskúmaní videa ukázal na biely bod. Messi však z pokutového kopu netrafil bránu. V 19. minúte si mohol napraviť chuť, keď sa prekľučkoval do šance, ale zozadu mu vypichol loptu Alaba. Rakúšania dobre napádali, vedeli si chvíľami podržať loptu a v 22. minúte sa aj dostali do koncovky, strelu Sabitzera zblokovala argentínska obrana. V 32. minúte Messimu zmaril ďalšiu šancu Alaba. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty sa dočkal až o šesť minút neskôr, keď ho nechala defenzíva súpera trestuhodne voľného v šestnástke a Messi strelou z prvej po prihrávke Medinu dosiahol rekordný 17. gól na MS.
Po prestávke pokračovali Juhoameričania v hľadaní dier v rakúskom obrannom vale. V 50. minúte zastavil Messiho individuálny prienik ofsajd. Rakúšania nestrácali nádej, delovku Sabitzera z priameho kopu vyrazil E. Martinez a Gregoritsch poslal hlavou loptu nad bránu. Viac im už však Argentínčania nedovolili. Obhajca titulu v ďalšom priebehu kontroloval dianie a mohol aj zvýšiť náskok. Striedajúci Gonzalez najprv hlavičkoval tesne vedľa ľavej žrde a v 86. minúte mu po zasekávačke zblokoval nádejnú strelu Danso. V nadstavenom čase pridal poistku Messi, ktorý na dvakrát prestrelil húf rakúskych hráčov. V samom závere mohol dokonca zavŕšiť hetrik, ale jeho strela z priameho kopu preletela tesne vedľa žrde.
tabuľka I-skupiny:
1. Argentína 2 2 0 0 5:0 6*
2. Rakúsko 2 1 0 0 3:3 3
3. Jordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. Alžírsko 1 0 0 1 0:3 0
*-istý postup do 16-finále
1. Argentína 2 2 0 0 5:0 6*
2. Rakúsko 2 1 0 0 3:3 3
3. Jordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. Alžírsko 1 0 0 1 0:3 0
*-istý postup do 16-finále