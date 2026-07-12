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Argentína zdolala Švajčiarov v predĺžení, Scaloni: Trpeli sme
Skóre stretnutia otvoril už v 10. minúte argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister, ktorý hlavičkoval po rohovom kope Lionela Messiho.
Autor TASR,aktualizované
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Kansas City 12. júla (TASR) - Argentínski futbalisti skompletizovali semifinálovú štvoricu majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Vo štvrťfinálovom dueli v Kansas City zdolali hráčov Švajčiarska 3:1 po predĺžení, víťazný gól vsietil v 112. minúte Julian Alvarez.
Skóre stretnutia otvoril už v 10. minúte argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister, ktorý hlavičkoval po rohovom kope Lionela Messiho. V 67. minúte sa o vyrovnanie postaral Dan Ndoye z Nottinghamu Forest, ale krátko nato Švajčiarov oslabil Breel Embolo, ktorý nafilmoval pád a videl druhú žltú kartu. V predĺžení Argentínčania kontrolovali hru a Alvarez sa blysol parádnou strelou do pravého vinkla. Poistku ešte v samotnom závere pridal Lautaro Martinez.
Obhajcovia titulu narazia v súboji o finále na Angličanov, ktorí triumfovali nad Nórskom 2:1 po predĺžení. Zápas v Atlante je na programe v stredu 15. júla o 21.00 SELČ. V druhom semifinále sa stretnú Francúzsko a Španielsko.
V úvodných minútach boli aktívnejší Švajčiari, Argentínčania však dokázali využiť svoju prvú príležitosť. V 10. minúte kopal druhý roh v krátkom slede Messi, v pokutovom území našiel hlavičku Mac Allistera a ten otvoril skóre – 1:0. Tempo hry sa následne trochu spomalilo, ale „helvéti“ nepôsobili odovzdane a snažili sa napádať rozohrávku súpera. V 20. minúte vystrelil prvýkrát do priestoru brány Švajčiar Sow, E. Martinez si však s jeho pokusom bez problémov poradil. Krátko nato sa dostal do nábehu Embolo a hoci v šestnástke zakopol o vybiehajúceho E. Martineza, VAR sa situáciou bližšie nezaoberal. Do konca polčasu sa hralo prevažne medzi šestnástkami a ani jeden z tímov si väčšiu šancu nevypracoval.
Po zmene strán bol nebezpečnejší európsky zástupca. Obrovská šanca Ndoyeho bola ešte po ofsajdovom postavení, ale ďalšie príležitosti nastali od 60. minúty. E. Martinez najskôr zneškodnil šikovnú hlavičku Embola a onedlho dvakrát zasahoval po pokusoch Ndoyeho a Xhaku. „Helvéti“ napokon zúročili aktivitu v 67. minúte, keď si Ndoye nabehol na prihrávku Rodrigueza a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi – 1:1. Švajčiari mali momentum na svojej strane, ale potom Embolo nafilmoval pád v súboji s Paredesom a po druhej žltej karte sa musel pobrať z trávnika. V závere riadneho hracieho času mohol rozhodnúť Mac Allister, jeho hlavička však minula Kobelovu bránu. Spoza šestnástky to skúsil prvou strelou v zápase Messi, ale tesne minul. Ku koncu nadstaveného času ešte Kobela preveril Li. Martinez a za stavu 1:1 sa šlo do predĺženia.
Hneď v jeho úvode obhajcovia titulu zatlačili a k zakončeniu medzi tri žrde sa dostal Almada. Krátko nato prudko vypálil spoza hranice pokutového územia, no rozvlnil len bočnú sieť. Argentínčania mali v extračase územnú aj streleckú prevahu, no Švajčiari dlho odolávali tlaku. V 112. minúte však predsa vypukla juhoamerická radosť, keď sa parádnou ďalekonosnou strelou blysol Alvarez – 2:1. Švajčiari sa trochu prebrali, ale ich nádej definitívne pochoval začiatkom nadstaveného času La. Martinez, keď po protiútoku upravil na konečných 3:1.
hlas po zápase /zdroj: fifa.com/:
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Pravdou je, že sme dnes trpeli. Vedeli sme, že je to veľmi fyzicky hrajúci tím a myslím si, že nám narobil veľké problémy. Z niektorých situácií sme sa nedokázali dostať. Dnes pri nás stálo aj šťastie, pretože ich hráč dostal červenú kartu a odvtedy sme sa šli do útoku. Musíme byť realisti, máme sa v čom zlepšovať, ale víťaziť je vždy lepšie.“
Murat Yakin, tréner Argentíny: “Moji chlapci sú hrdinovia. Dali do svojho výkonu vášeň a celé svoje srdce. Som na nich veľmi hrdý. Rozhodca urobil zlé rozhodnutie a potrestal nás na základe pravidla, ktoré je podľa mňa neakceptovateľné. Je mimoriadne bolestivé vypadnúť takýmto spôsobom.“
Skóre stretnutia otvoril už v 10. minúte argentínsky stredopoliar Alexis Mac Allister, ktorý hlavičkoval po rohovom kope Lionela Messiho. V 67. minúte sa o vyrovnanie postaral Dan Ndoye z Nottinghamu Forest, ale krátko nato Švajčiarov oslabil Breel Embolo, ktorý nafilmoval pád a videl druhú žltú kartu. V predĺžení Argentínčania kontrolovali hru a Alvarez sa blysol parádnou strelou do pravého vinkla. Poistku ešte v samotnom závere pridal Lautaro Martinez.
Obhajcovia titulu narazia v súboji o finále na Angličanov, ktorí triumfovali nad Nórskom 2:1 po predĺžení. Zápas v Atlante je na programe v stredu 15. júla o 21.00 SELČ. V druhom semifinále sa stretnú Francúzsko a Španielsko.
MS vo futbale - štvrťfinále:
Kansas City
Argentína - Švajčiarsko 3:1 pp (1:1, 1:0)
Góly: 10. Mac Allister, 112. Alvarez, 120.+1 La. Martinez - 67. Ndoye. Rozhodovali: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.), ŽK: Almada, La. Martinez, Lopez, ČK: 72. Embolo po 2. ŽK, X divákov.
Argentína: E. Martinez - Molina (85. Montiel), Romero (106. Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (78. Gonzalez) - Paredes (110. Lopez) - de Paul (85. La. Martinez), Fernandez (91. Almada), Mac Allister - Messi, Alvarez
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (96. Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (90.+5 Cömert) - Freuler (115. Vargas), Xhaka - Ndoye (86. Amdouni), Rieder (86. Muheim), Sow (86. Widmer) - Embolo
Kansas City
Argentína - Švajčiarsko 3:1 pp (1:1, 1:0)
Góly: 10. Mac Allister, 112. Alvarez, 120.+1 La. Martinez - 67. Ndoye. Rozhodovali: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.), ŽK: Almada, La. Martinez, Lopez, ČK: 72. Embolo po 2. ŽK, X divákov.
Argentína: E. Martinez - Molina (85. Montiel), Romero (106. Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (78. Gonzalez) - Paredes (110. Lopez) - de Paul (85. La. Martinez), Fernandez (91. Almada), Mac Allister - Messi, Alvarez
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (96. Jashari), Elvedi, Akanji, Rodriguez (90.+5 Cömert) - Freuler (115. Vargas), Xhaka - Ndoye (86. Amdouni), Rieder (86. Muheim), Sow (86. Widmer) - Embolo
V úvodných minútach boli aktívnejší Švajčiari, Argentínčania však dokázali využiť svoju prvú príležitosť. V 10. minúte kopal druhý roh v krátkom slede Messi, v pokutovom území našiel hlavičku Mac Allistera a ten otvoril skóre – 1:0. Tempo hry sa následne trochu spomalilo, ale „helvéti“ nepôsobili odovzdane a snažili sa napádať rozohrávku súpera. V 20. minúte vystrelil prvýkrát do priestoru brány Švajčiar Sow, E. Martinez si však s jeho pokusom bez problémov poradil. Krátko nato sa dostal do nábehu Embolo a hoci v šestnástke zakopol o vybiehajúceho E. Martineza, VAR sa situáciou bližšie nezaoberal. Do konca polčasu sa hralo prevažne medzi šestnástkami a ani jeden z tímov si väčšiu šancu nevypracoval.
Po zmene strán bol nebezpečnejší európsky zástupca. Obrovská šanca Ndoyeho bola ešte po ofsajdovom postavení, ale ďalšie príležitosti nastali od 60. minúty. E. Martinez najskôr zneškodnil šikovnú hlavičku Embola a onedlho dvakrát zasahoval po pokusoch Ndoyeho a Xhaku. „Helvéti“ napokon zúročili aktivitu v 67. minúte, keď si Ndoye nabehol na prihrávku Rodrigueza a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi – 1:1. Švajčiari mali momentum na svojej strane, ale potom Embolo nafilmoval pád v súboji s Paredesom a po druhej žltej karte sa musel pobrať z trávnika. V závere riadneho hracieho času mohol rozhodnúť Mac Allister, jeho hlavička však minula Kobelovu bránu. Spoza šestnástky to skúsil prvou strelou v zápase Messi, ale tesne minul. Ku koncu nadstaveného času ešte Kobela preveril Li. Martinez a za stavu 1:1 sa šlo do predĺženia.
Hneď v jeho úvode obhajcovia titulu zatlačili a k zakončeniu medzi tri žrde sa dostal Almada. Krátko nato prudko vypálil spoza hranice pokutového územia, no rozvlnil len bočnú sieť. Argentínčania mali v extračase územnú aj streleckú prevahu, no Švajčiari dlho odolávali tlaku. V 112. minúte však predsa vypukla juhoamerická radosť, keď sa parádnou ďalekonosnou strelou blysol Alvarez – 2:1. Švajčiari sa trochu prebrali, ale ich nádej definitívne pochoval začiatkom nadstaveného času La. Martinez, keď po protiútoku upravil na konečných 3:1.
hlas po zápase /zdroj: fifa.com/:
Lionel Scaloni, tréner Argentíny: „Pravdou je, že sme dnes trpeli. Vedeli sme, že je to veľmi fyzicky hrajúci tím a myslím si, že nám narobil veľké problémy. Z niektorých situácií sme sa nedokázali dostať. Dnes pri nás stálo aj šťastie, pretože ich hráč dostal červenú kartu a odvtedy sme sa šli do útoku. Musíme byť realisti, máme sa v čom zlepšovať, ale víťaziť je vždy lepšie.“
Murat Yakin, tréner Argentíny: “Moji chlapci sú hrdinovia. Dali do svojho výkonu vášeň a celé svoje srdce. Som na nich veľmi hrdý. Rozhodca urobil zlé rozhodnutie a potrestal nás na základe pravidla, ktoré je podľa mňa neakceptovateľné. Je mimoriadne bolestivé vypadnúť takýmto spôsobom.“