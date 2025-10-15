Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Argentína zdolala v príprave Portoriko 6:0, Messi dvakrát asistoval

Argentínčan Lautaro Martinez (22) oslavuje svoj gól s Lionelom Messim (10) počas druhého polčasu priateľského futbalového zápasu proti Portoriku v utorok 14. októbra 2025 vo Fort Lauderdale na Floride. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Fort Lauderdale 15. októbra (TASR) - Lionel Messi pomohol Argentíne dvoma asistenciami k víťazstvu nad Portorikom 6:0 v prípravnom zápase v noci na stredu. Dva góly strelili Alexis Mac Allister a Lautaro Martinez.

Úradujúci svetoví šampióni mali zápas odohrať pôvodne v pondelok v Chicagu, no minulý týždeň ho presunuli. Organizátori uviedli, že za to mohol nízky predaj vstupeniek, ale predstavitelia Argentínskeho futbalového zväzu uviedli, že za to mohli represálie voči imigrantom v Chicagu. Duel sa napokon odohral na štadióne v Miami, kde Messi hráva v MLS.

V ďalšom zápase zdolali USA súpera z Austrálie 2:1, dva góly strelil Haji Wright. Kanaďania remizovali s Kolumbijčanmi 0:0 a remíza 1:1 sa zrodila v dueli Mexika s Ekvádorom.

futbal - príprava:

Portoriko - Argentína 0:6 (0:3)

Góly: 14. a 36. Mac Allister, 79. a 84. Martinez, 23. Montiel, 64. Echevarria (vlastný)



USA - Austrália 2:1 (1:1)

Góly: 33. a 51. Wright - 19. Bos



Mexiko - Ekvádor 1:1 (1:1)

Góly: 3. Berterame - 20. Alcivar (z 11 m)



Kanada - Kolumbia 0:0
