Argentína zdolala v príprave Portoriko 6:0, Messi dvakrát asistoval
V ďalšom zápase zdolali USA súpera z Austrálie 2:1, dva góly strelil Haji Wright. Kanaďania remizovali s Kolumbijčanmi 0:0 a remíza 1:1 sa zrodila v dueli Mexika s Ekvádorom.
Autor TASR
Fort Lauderdale 15. októbra (TASR) - Lionel Messi pomohol Argentíne dvoma asistenciami k víťazstvu nad Portorikom 6:0 v prípravnom zápase v noci na stredu. Dva góly strelili Alexis Mac Allister a Lautaro Martinez.
Úradujúci svetoví šampióni mali zápas odohrať pôvodne v pondelok v Chicagu, no minulý týždeň ho presunuli. Organizátori uviedli, že za to mohol nízky predaj vstupeniek, ale predstavitelia Argentínskeho futbalového zväzu uviedli, že za to mohli represálie voči imigrantom v Chicagu. Duel sa napokon odohral na štadióne v Miami, kde Messi hráva v MLS.
futbal - príprava:
Portoriko - Argentína 0:6 (0:3)
Góly: 14. a 36. Mac Allister, 79. a 84. Martinez, 23. Montiel, 64. Echevarria (vlastný)
USA - Austrália 2:1 (1:1)
Góly: 33. a 51. Wright - 19. Bos
Mexiko - Ekvádor 1:1 (1:1)
Góly: 3. Berterame - 20. Alcivar (z 11 m)
Kanada - Kolumbia 0:0
