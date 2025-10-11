Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Argentína zdolala v príprave Venezuelu gólom Lo Celsa

Venezuelský stredopoliar Cristian Casseres Jr. (v strede vľavo) a venezuelský stredopoliar Telasco Segovia (10) bránia strelecký pokus argentínskeho stredopoliara Giovanniho Lo Celsa (11). Foto: TASR/AP

Lionel Messi, hviezda Argentíny a Interu Miami, sledoval zápas iba z tribúny.

Autor TASR
Miami 11. októbra (TASR) - Futbalisti Argentíny zvíťazili v noci na sobotu v prípravnom zápase nad Venezuelou 1:0. Víťazstvo zabezpečil úradujúcim majstrom sveta Giovani Lo Celso v 31. minúte. Zápas sa hral iba pred 15.000 divákmi na štadióne Hard Rock s kapacitou 65.000 divákov.

Lionel Messi, hviezda Argentíny a Interu Miami, sledoval zápas iba z tribúny. Tento duel bol prvý z dvoch prípravných stretnutí, ktoré odohrá Argentína na Floride počas reprezentačnej prestávky. Majstri sveta sa budúci utorok stretnú s Portorikom vo Fort Lauderdale.

V ďalšom zápase remizovali USA s Ekvádorom 1:1, Kanada podľahla Austrálii 0:1 a Čiľania zdolali Peruáncov 2:1.



prípravné zápasy

Čile - Peru 2:1 (0:1)

Góly: 63. Brereton Diaz, 90.+4 Gutierrez - 40. Inga



Kanada - Austrália 0:1

Gól: 71. Irankunda



Argentína - Venezuela 1:0 (1:0)

Gól: 31. Lo Celso



USA - Ekvádor 1:1 (0:1)

Góly: 71. Balogun - 24. Valencia


