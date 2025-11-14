< sekcia Šport
Argentína zvíťazila v príprave v Angole po góloch Messiho a Martineza
Kapitán majstrov sveta v prvom polčase prihral na presný zásah Martinezovi, po zmene strán si obaja vymenili úlohy.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Argentínski futbalisti zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad Angolou 2:0. Zápas sa hral v angolskej metropole Luande na Estadio 11 de Novembro a o góly favorita sa postarali Lautaro Martinez a Lionel Messi. Kapitán majstrov sveta v prvom polčase prihral na presný zásah Martinezovi, po zmene strán si obaja vymenili úlohy.
príprava - výsledky:
Angola - Argentína 0:2 (0:1)
Góly: 43. Martinez, 82. Messi
Uzbekistan - Egypt 2:0 (2:0)
Góly: 4. a 43. Urunov
Angola - Argentína 0:2 (0:1)
Góly: 43. Martinez, 82. Messi
Uzbekistan - Egypt 2:0 (2:0)
Góly: 4. a 43. Urunov