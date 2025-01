Argentínčan Anselmi sa stal novým trénerom Porta, nahradil Bruna

Lisabon 27. januára (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Porto sa stal Argentínčan Martin Anselmi. S účastníkom portugalskej najvyššej súťaže podpísal 39-ročný kouč zmluvu do leta 2027. Do klubu prichádza z mexického Cruz Azul, kde pôsobil od januára minulého roka.



Anselmi nahradil vo funkcii Portugalčana Vitora Bruna, vedenie klubu ho pred niekoľkými dňami odvolalo z funkcie pre neuspokojivé výsledky. Porto stráca v domácej súťaži na hlavných konkurentov, v tabuľke je na treťom mieste so šesťbodovou stratou na vedúci Sporting Lisabon. Na lavičke nového tímu by mal Anselmi absolvovať premiéru vo štvrtok 30. januára. Porto čaká v Európskej lige zápas s Maccabi Tel Aviv. Informovala agentúra AFP.