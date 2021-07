Argentínčan de Paul prestúpil do Atletica Madrid

Madrid 12. júla (TASR) - Čerstvý víťaz Copa America v drese Argentíny Rodrigo de Paul podpísal päťročný kontrakt s futbalovým klubom Atleticom Madrid.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar prestúpil do tímu španielskeho majstra z Udinese Calcio. Podľa miestnych médií sa prestupová čiastka vyšplhala na 35 miliónov eur.



De Paul sa tak vráti do Španielska, kde pôsobil v rokoch 2014 až 2016 vo Valencii. "Som veľmi šťastný, idem k šampiónom La Ligy a viem o zodpovednosti, ktorá z toho vyplýva. Je to veľký krok v mojej futbalovej kariére," citovala ho agentúra AFP.



De Paul pomohol Argentíne k zisku titulu na Copa America, kde odohral šesť zápasov, strelil jeden gól a vo finále s Brazíliou prihral na víťazný zásah Angela di Mariu.