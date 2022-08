Argentínčan Paredes odišiel z PSG na hosťovanie do Juventusu

Turín 31. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Leandro Paredes odišiel z Paríža Saint-Germain do Juventusu Turín na hosťovanie do konca sezóny s možnou opciou. Informoval o tom francúzsky klub na svojej oficiálnej webovej stránke.



Dvadsaťosemročný defenzívny stredopoliar odchádza potom, čo PSG získali španielskeho stredopoliara Fabiana Ruiza z Neapolu. Argentínčan podpísal s francúzskym majstrom z predchádzajúcej sezóny zmluvu v januári 2019, keď prišiel zo Zenitu Petrohrad za 47 miliónov eur. V tíme sa stretne s Angelom di Mariom, ktorý posilnil Juventus počas letného prestupového obdobia. PSG v stredu poslalo na hosťovanie aj mladého stredopoliara Edouarda Michuta do anglického Sunderlandu.