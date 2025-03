Argentínčan Paredes predĺžil zmluvu s AS Rím

Rím 11. marca (TASR) - Argentínsky futbalista Leandro Paredes predĺžil zmluvu s AS Rím do konca budúcej sezóny. Taliansky klub to oznámil na svojom webe. Nová zmluva vyprší 30. júna 2026.



Tridsaťročný stredopoliar a majster sveta z roku 2022 odohral za Rimanov 129 zápasov a strelil 10 gólov. Má tiež štyri ligové tituly s Parížom Saint Germain a jeden so Zenitom Petrohrad.