Argentínski volejbalisti zdolali po dráme Brazíliu a majú bronz

Muži - o 3. miesto:



Argentína - Brazília 3:2 (23, -20, -20, 17, 13)

Tokio 7. augusta (TASR) - Argentínski volejbalisti získali na OH v Tokiu bronzové medaily. V juhoamerickom súboji o tretiu priečku zdolali rivalov z Brazílie po dráme 3:2 na sety.Argentínčania vybojovali druhú olympijskú medailu v histórii. Predtým získali bronz na OH 1988 v Soule a taktiež to bolo po päťsetovom zápase s Brazíliou. "Kanárici" odišli z olympiády bez cenného kovu premiérovo od roku 2000. Navyše neobhájili zlato spred piatich rokov z domácej pôdy.Štvrťfinalista predchádzajúcich hier vyhral úvodný set najtesnejším rozdielom na 23, no ďalšie dva patrili Brazílii. Argentínčania sa však nezlomili, otočili priebeh a využili hneď prvý mečbal.