Argentínsky dopravca pridal na finále šampionátu dva lety

Buenos Aires 14. decembra (TASR) - Argentínsky národný dopravca Aerolineas Argentinas pridal dva lety z Buenos Aires do Kataru, aby priviedol futbalových fanúšikov na finále svetového šampionátu. Prvý let sa vypredal do pol hodiny od utorkového semifinále, v ktorom Argentína zdolala Chorvátsko 3:0.



Na druhý spustili predaj v stredu a letenky vykúpili v priebehu niekoľkých hodín. "Plánovanie letov nám umožnili víťazstvá národného tímu. Teraz ho musíme podporiť v poslednom zápase a dúfame, že pohár pre majstrov sveta opäť prinesieme domov," citovala prezidenta leteckej spoločnosti Pabla Cerianiho agentúra AP. Spoločnosť predala 540 spiatočných leteniek, pričom každá z nich stála približne 10.000 eur. Let trvá 19 hodín, v Ríme má zastávku na doplnenie paliva.