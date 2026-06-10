Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Šport

Argentínsky obranca Senesi sa stal novou posilou Tottenhamu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Senesi pôsobil v Bournemouthe od roku 2022 po príchode z holandského Feyenoordu Rotterdam.

Autor TASR
Londýn 10. júna (TASR) - Argentínsky futbalový obranca Marcos Senesi sa stal novou posilou Tottenhamu Hotspur. Účastník anglickej Premier League získal 29-ročného stopéra ako voľného hráča po vypršaní jeho zmluvy v Bournemouthe.

Senesi pôsobil v Bournemouthe od roku 2022 po príchode z holandského Feyenoordu Rotterdam. Za „The Cherries“ odohral 128 súťažných zápasov, no rozhodol sa nepredĺžiť kontrakt a zamieril do severného Londýna. „Je to veľmi výnimočný pocit stať sa hráčom Tottenhamu. Od prvého momentu mi klub ukázal, prečo ma chce získať a akú úlohu mám zohrávať v jeho budúcnosti,“ uviedol argentínsky obranca podľa AFP.

Tréner Roberto De Zerbi pokračuje v prestavbe mužstva po tom, ako Tottenham v uplynulej sezóne len tesne odvrátil zostup z Premier League. Po príchode škótskeho ľavého obrancu Andyho Robertsona z Liverpoolu je Senesi ďalšou posilou defenzívy. „Marcos prinesie skúsenosti, kvalitu pri rozohrávke a väčšiu variabilitu v obrane. Výborne číta hru a má mentalitu, ktorá mu umožní uspieť v náročnom prostredí,“ povedal De Zerbi.
.

Neprehliadnite

VIDEO: V NÚDCH sa narodili siamské dvojičky, sú zrastené panvami

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch