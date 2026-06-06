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Argentínsky stopér Balerdi sa zranil a nebude štartovať na turnaji
Obhajcovia titulu odštartujú turnaj 17. júna súbojom proti Alžírsku.
Autor TASR
Kansas City 6. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Leonardo Balerdi nebude štartovať na blížiacich sa MS pre svalové zranenie. Informovalo o tom vedenie národného tímu.
Dvadsaťsedemročný stopér Olympique Marseille si poranil sval na chodidle pravej nohy. Vedenie reprezentácie mu na sociálnych sieťach poprialo skoré uzdravenie. Balerdi mal účinkovať na svojich prvých majstrovstvách sveta, Argentínčania zatiaľ nevymenovali jeho náhradníka.
Obhajcovia titulu odštartujú turnaj 17. júna súbojom proti Alžírsku.
Dvadsaťsedemročný stopér Olympique Marseille si poranil sval na chodidle pravej nohy. Vedenie reprezentácie mu na sociálnych sieťach poprialo skoré uzdravenie. Balerdi mal účinkovať na svojich prvých majstrovstvách sveta, Argentínčania zatiaľ nevymenovali jeho náhradníka.
Obhajcovia titulu odštartujú turnaj 17. júna súbojom proti Alžírsku.