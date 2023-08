Aris Limassol postúpil do 3. predkola LM, Szöke odohral celý zápas

odvety 2. predkola Ligy majstrov:



Panathinaikos Atény - SC Dnipro-1 2:2 (1:1)



/prvý zápas 3:1, Panathinaikos postúpil do 3. predkola/







BATE Borisov - Aris Limassol 3:5 (1:3)



/J. Szöke (Aris) odohral celý zápas/



/prvý zápas 2:6, Aris postúpil do 3. predkola







Olimpija Ľubľana - Ludogorec Razgrad 2:1 (1:1)



/prvý zápas 1:1, Olimpija postúpila do 3. predkola/



Bratislava 2. augusta (TASR) - Futbalisti Panathinaikosu Atény postúpili do 3. predkola Ligy majstrov, keď v odvete 2: predkola remizovali doma s ukrajinským SC Dnipro-1 2:2. Oba góly gréckeho tímu vsietil slovinský reprezentant Andraž Šporar, bývalý útočník Slovana Bratislava. V úvodnom zápase zvíťazil Panathinaikos na štadióne v Košiciach 3:1.V 3. predkole si zahrá aj cyperský Aris Limassol, ktorý po domácom triumfe 6:2 nad BATE Borisov zvíťazil v odvete 5:3. Slovenský stredopoliar Július Szöke odohral za Aris celý zápas. Ďalej ide aj slovinská Olimpija Ľubľana, ktorá gólom v nadstavenom čase zdolala Ludogorec Razgrad 2:1, v Bulharsku sa pred týždňom zrodila remíza 1:1.