Arisu pomohol gól do šatne, Strelec: Mali viac síl

Limassol 1. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Július Szöke si doteraz nikdy nezahral v skupinovej fáze európskej klubovej súťaže, v piatok sa však mohol tešiť na žreb skupín Európskej ligy. Po triumfe jeho Arisu Limassol nad Slovanom Bratislava 6:2 uviedol, že to bol pre neho najlepší zápas kariéry.



Dvadsaťosemročný stredopoliar v službách cyperského tímu prispel k postupu Arisu cez slovenského majstra výborným výkonom, ktorý okorenil gólom na 2:0: "Som plný emócií. Toto bol jeden z mojich najlepších zápasov v kariére. Nikdy som nehral v skupinovej fáze v nejakej európskej súťaži. Som za to vďačný celému tímu," uviedol Szöke.



Slovan si do Limassolu priviezol triumf 2:1 z prvého zápasu, ale domáci zmazali manko už v 21. minúte a "belasých" napokon deklasovali. "Slovan hral doma výborne, to musíme otvorene povedať. Preto sme boli v odvete odhodlaní vrátiť mu to. Dali sme gól do šatne, čo bolo dôležité. Máme mužstvo postavené na rýchle brejky, potom som už vedel, že to zvládneme," dodal Szöke.



Slovenský legionár potešil domácich divákov v 24. minúte, keď si zbehol do šestnástky a loptu po strieľanej prihrávke Mayambelu nasmeroval za chrbát Borjana. "Nejako si ma našla lopta, ale ani som nevedel, ako som sa ocitol vpredu. Vybehol som, trafila ma lopta, som rád, že to skončilo v bránke. Ale ak by som nedal gól, tréner by mi určite vynadal, že čo som tam robil."



V drese Slovana sa presadil David Strelec, ktorý v 37. minúte znížil na 1:2, no potom už Limassol chytil zápas pevne do rúk. Ešte v prvom polčase odpovedal na gól Strelca v nadstavenom čas po rohovom kope. Podľa viacerých to bol zlomový moment zápasu. "My sme prvých 20 minút nehrali dobre, nemôžeme takto vstúpiť do zápasu, boli vo všetkom lepší. Potom sme sa prebrali, ale dostali sme gól do šatne. Keby sme na začiatku druhého polčasu dali gól, tak ich ešte potrápime, ale boli potom živší a lepší. Mne to pripadalo, že sa im to aj všetko odrážalo, mali tým pádom viac síl aj dopredu, aj dozadu," uviedol 22-ročný útočník "belasých".



Slovan už v nedeľu hostí v lige Podbrezovú, na neúspech z Limassolu tak musí rýchlo zabudnúť. "Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Máme už v nedeľu zápas, musí nás to namotivovať. Vieme, že to takto nemôže ísť. Aj takýto zápas je niekedy potrebný, ale škoda, že prišiel v tejto fáze," povzdychol si Strelec.



Hráči cyperského majstra sa naopak tešili na piatkový žreb skupinovej fázy EL, kým Slovan čakal na súperov do skupiny Európskej konferenčnej ligy. "V tomto klube sa robí futbal fantasticky. Sú tu najlepší hráči, s akými som kedy hral. Mali sme na Slovane aj šťastie, ale na to sa nehrá. Dúfam, že v skupine nebudeme robiť hanbu," uzavrel Szöke.