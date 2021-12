Arizona dlží na daniach za halu vyše milión USD, dostala ultimátum

Glendale 9. decembra (TASR) - Hokejovému klubu NHL Arizona Coyotes hrozí, že ak nezaplatí k 20. decembru mestu Glendale a správcovskej spoločnosti svojej haly dlh vo výške 1,3 milióna USD, nebude môcť svoju Gila River Arenu využívať. Vedenie Coyotes dlh priznalo, ospravedlnilo sa za "zlyhanie ľudského faktoru" a prisľúbilo okamžitú nápravu.



Mesto informovalo klub, že na štátnych a miestnych daniach má dlhy. Spoločnosti spravujúcej halu dalo preto pokyn, že ak klub nezaplatí dlžnú sumu do 20. decembra do 17.00 h, aby nepustila zamestnancov Arizony do haly. "Veľmi sa ospravedlňujeme, už sme začali skúmať, ako sa to mohlo stať. Podľa prvých informácií je to následok ľudskej chyby," citovala agentúra AP z reakcie Coyotes. Vedenie klubu sľúbilo, že dlh hneď vyplatí a zaistí, aby k niečomu podobnému už v budúcnosti neprišlo.



Arizona, ktorá je v tejto sezóne zatiaľ najhorším tímom profiligy, hrá v Gila River Arene od roku 2003. Od roku 2016 si halu prenajíma na ročnej báze a mesto nemá v pláne po tejto sezóne zmluvu obnoviť. Klub má v pláne vybudovať novú halu v arizonskom meste Tempe.