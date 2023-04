Arizona poslala Kelemena na farmu do Tucsonu

Scottsdale 15. apríla (TASR) - Klub NHL Arizona Coyotes poslal po konci sezóny slovenského hokejistu Miloša Kelemena do svojho farmárskeho tímu Tucson Roadrunners, ktorému pomôže v play off AHL.



Ako informoval web Roadrunners, spolu s Kelemenom putujú dohrať sezónu na "farmu" aj útočník Jan Jeník, obrancovia Michael Kesselring, Victor Söderström a brankár Ivan Prosvetov. Tucson má v nižšej zámorskej súťaži istotu účasti v play off. Záverečný zápas v základnej časti AHL ho čaká v noci na nedeľu, keď nastúpi proti San Jose Barracuda.



Kelemen odohral vo svojej premiérovej sezóne v NHL 14 zápasov, v ktorých strelil jeden gól. V AHL absolvoval 23-ročný krídelník 58 stretnutí v drese Roadrunners, v ktorých dosiahol bilanciu 14 gólov a 15 asistencií. Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu má s Coyotes zmluvu platnú aj pre budúcu sezónu.