Arizona poslala Kelemena späť na farmu do Tucsonu, Mrázik s premiérou

Tempe 5. marca (TASR) - Vedenie hokejového klubu Arizona Coyotes zo zámorskej NHL poslalo slovenského hokejistu Miloša Kelemena späť do farmárskeho mužstva Tucson Roadrunners (AHL).



Dvadsaťtriročný útočník stihol odohrať v profilige dva zápasy. Po premiére 24. januára v dueli proti Anaheimu nastúpil v noci na sobotu za Coyotes, keď jeho mužstvo prehralo s Carolinou 1:6. Kelemen nastúpil v tretej formácii a na ľade strávil takmer deväť minút. Arizona ho povolala do prvého tímu spoločne s ďalšími tromi hráčmi po tom, ako v závere prestupového obdobia uskutočnili viacero hráčskych transakcií.



Po stretnutí však zamieril späť na farmu, kde už stihol odohrať zápas za Tucson. Roadrunners prehrali doma so San Diegom Gulls v zostave s Pavlom Regendom 1:2 po predĺžení.



Premiéru v AHL zažil Slovák Michal Mrázik, ktorý nastúpil za domácich. Počas duelu zaznamenal jednu strelu na bránku. Dvadsaťjedenročný útočník pôsobil od začiatku sezóny v nižšej súťaži ECHL, kde za Atlantu Gladiators odohral 22 zápasov a zaznamenal 10 bodov (6+4).