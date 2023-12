Arizona poslala Kocha naspäť na farmu do Tucsonu

New York 7. decembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes poslal Patrika Kocha späť na farmu do Tucsonu. Dvadsaťšesťročného slovenského obrancu pritom povolala do prvého tímu v stredu.



Koch sa vrátil na farmu po niekoľkých hodinách, Coyotes z nej napokon povolali útočníka Ryana Mcgregora.



Do AHL zamieril aj ďalší Slovák Marián Studenič. Spolu s ním sa do tímu Coachella Valley vrátil aj útočník Max McCormick. Studenič odohral minulý týždeň za Seattle Kraken dva zápasy, bodovo sa nepresadil.