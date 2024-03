Koch si odbil premiéru za Arizonu a dostal desaťminútový trest

NHL - výsledky:



Boston - Toronto 4:1,

Carolina - Montreal 4:1,

Columbus - Edmonton 4:2,

Florida - Philadelphia 1:2,

New Jersey - St. Louis 4:1,

Pittsburgh - Washington 0:6,

Tampa Bay . Calgary 3:6,

Nashville - Buffalo 4:2,

Arizona - Minnesota 2:5,

Vegas - Vancouver 1:3,

LA Kings - Ottawa 4:3 pp,

San Jose - NY Islanders 2:7

New York 8. marca (TASR) - Slovenský hokejista Patrik Koch si v noci na piatok odbil premiéru v zámorskej NHL. Vo štvrtok ho povolala Arizona, ktorá prehrala s Minnesotou 2:5. V akcii boli dokopy štyria Slováci a ani jeden z nich sa nezapísal do kanadského bodovania.Minnesota vsietila štyri góly v záverečnom dejstve a pomohlo jej aj 23 zákrokov brankára Marca-Andreho Fleuryho. Jeho nórsky spoluhráč Mats Zuccarello mal zas tri asistencie a bol aj pri víťaznom góle Joela Erikssona Eka v 48. minúte. Koch bol v tretej obrannej dvojici s Juusom Välimäkim a odohral 9:20 minúty. Mal jednu strelu na bránku, štyri hity a dostal desaťminútový trest za účasť v šarvátke na konci duelu. Zároveň sa stal 97. slovenským hráčom so štartom v profilige. Súčasťou tímu je aj jeho krajan a útočník Miloš Kelemen, ktorý v tomto ročníku odohral desať zápasov a pripísal si asistenciu.Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na ľade Caroliny 1:4, za ktorú chytal po vyše piatich mesiacoch Frederik Andersen. Dán vynechal 50 zápasov pre problémy so zrážaním krvi. Dva góly zaznamenal jeho spoluhráč Brady Skjei. Slafkovský nebodoval v siedmom z predošlých ôsmich stretnutí – zápas ukončil s dvoma mínuskami, jednou strelou na bránku, a dvoma hitmi. Na ľade strávil 18:30 minúty.Šimon Nemec sa po jednom stretnutí strávenom na tribúne vrátil do akcie, keď jeho New Jersey vyhralo nad St. Louis 4:1. Pod taktovkou nového trénera Travisa Greena, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo s Devils, bol v tretej obrannej dvojici s Lukom Hughesom. Na triumfe mal výrazný podiel Timo Meier, ktorý si pripísal čistý hetrik. Pri štvrtom góle mal aj asistenciu a jeho tím ukončil trojzápasovú sériu prehier. Nemec bol na ľade 17:34 minúty, mal mínusku a raz vystreli na bránku.Jeho krajan Erik Černák z Tampy Bay prehral na domácom ľade s Calgary 3:6. Jegor Šarangovič z tímu hostí mal kariérové maximum so štyrmi bodmi (2+2) a prispel k šiestemu triumfu svojho tímu v uplynulých siedmich dueloch. Tampa zas vyhrala len jeden z predošlých šiestich domácich duelov. Černák bol na ľade 17:40 minúty, rozdal jeden hit a obdržal dvojminútový trest za držanie.