Arizona predĺžila kontrakt s trénerom Tourignym o tri sezóny

Scottsdale 23. augusta (TASR) - Zámorský hokejový klub Arizona Coyotes predĺžil zmluvu s trénerom Andrem Tourignym o tri sezóny.



Štyridsaťdeväťročný kormidelník prišiel do trápiaceho sa tímu v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch by mal viesť jeho prestavbu. "Sme radi, že Andre predĺžil kontrakt. Je to skvelý tréner, líder a naši hráči ho majú radi," povedal generálny manažér Bill Armstrong.