Arizona s Kelemenom prehrala na ľade Pittsburghu 2:4

NHL - výsledky:



NY Rangers - Toronto 3:7, Ottawa - Carolina 1:4, Pittsburgh - Arizona 4:2, St. Louis - Detroit 4:6, Nashville - Philadelphia 3:2 pp, Edmonton -Chicago 4:1, Seattle - Florida 4:0, Vancouver - Tampa Bay 4:1, Vegas - Calgary 5:4 pp, San Jose - Winnipeg 2:1



New York 13. decembra (TASR) - Hokejisti Calgary v zostave s dvoma Slovákmi prehrali v zámorskej NHL vo Vegas 4:5 po predĺžení. Víťazný gól strelil trojbodový Mark Stone (2+1). Za hostí nastúpili Adama Ružička a Martin Pospíšil, ktorý zaznamenal asistenciu. Celkovo boli v noci na stredu v akcii štyria Slováci. Arizona s Milošom Kelemenom prehrala na ľade Pittsburghu 2:4, Tampa Bay s Erikom Černákom nestačila vonku na Vancouver 1:4.Calgary vyhrávalo na ľade súpera v druhej tretine dvakrát o jeden gól. Predĺženie pre "plamene" však musel zachrániť presne minútu pred koncom tretej periódy Jegor Šarangovič, Stone nakoniec rozhodol po 71 sekundách extračasu. Pospíšil asistoval v 23. minúte pri góle Nazema Kadriho na 2:1, keď udržal puk v útočnom pásme, poslal ho medzi kruhy na Connora Zaryho a jeho strelu tečoval Kadri do siete. Slovák tak bodoval prvýkrát po deviatich zápasoch a šiestykrát vo svojom 17. stretnutí. Predtým si naposledy pripísal bod 18. novembra, keď skóroval proti NY Islanders. Na ľade strávil 11:57 minúty a pripísal si aj plusku, dva hity a dve strely na bránku. Jeho krajan a spoluhráč Ružička odohral 8:06 minúty s tromi strelami.Penguins zvíťazili v jedenástom vzájomnom zápase s Arizonou za sebou. Hostia zaznamenali štvrtú prehru v rade, domáci ukončili rovnako nepriaznivú šnúru práve proti Coyotes. Brankár domácich Connor Ingram dosiahol napriek trom inkasovaným gólom 93-percentnú úspešnosť so 40 zákrokmi. Jeho slovenský spoluhráč Kelemen mal svoj druhý najnižší ice time v NHL, keď odohral len 5:53 minúty a pripísal si jednu strelu na bránku.Tampa išla do vedenia po 95 sekundách hry zásluhou Braydena Pointa, ďalší gól však už nepridala. O necelých päť minút neskôr vyrovnal Andrej Kuzmenko a nasledoval čistý hetrik jeho spoluhráča Brocka Boesera. Černák hral v elitnej formácii a na ľade strávil 18:39 minúty. Zápas ukončil s mínuskou, dvoma trestnými minútami za držanie a rozdal tri hity.Hráči San Jose vyhrali tretí z uplynulých štyroch stretnutí, doma zdolali Winnipeg 2:1. Rozhodujúci gól zaznamenal švédsky útočník William Eklund v presilovke v 56. minúte. Hostia ukončili štvorzápasovú šnúru víťazstiev.