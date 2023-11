Arizona s Kelemenom zdolala Černákovu Tampu

NHL - výsledky:



Toronto - Florida 2:1 pp a sn,

New Jersey - New York Islanders 5:4,

Philadelphia - Carolina 1:4,

Winnipeg - Dallas 0:2,

Nashville - Pittsburgh 3:2 pp,

Minnesota - St. Louis 3:1,

Chicago - Seattle 4:3,

Edmonton - Vegas 5:4 pp a sn,

Arizona - Tampa Bay 3:1,

Vancouver - Anaheim 3:1

New York 29. novembra (TASR) - Hokejisti Arizony v zostave so slovenským útočníkom Milošom Kelemenom zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NHL nad Tampou Bay 3:1. V drese hostí, ktorí prehrali druhý zápas za sebou, sa predstavil obranca Erik Černák. Tréner John Hynes zažil úspešnú premiéru na striedačke Minnesoty, hráči Wild v prvom zápase pod jeho vedením zdolali St. Louis 3:1 a zastavili sériu siedmich prehier.Coyotes zvíťazili v druhom stretnutí za sebou, dvomi gólmi sa pod výhru podpísal Michael Carcone. Brankár "kojotov" Connor Ingram predviedol 31 úspešných zákrokov a pripísal si aj asistenciu. Kelemen odohral vo štvrtom útoku domácich 7:2 minúty aj s jednou strelou na bránku a dvoma bodyčekmi. "Hrali sme veľmi dobre v obrane, podržal nás aj brankár, ktorý predviedol niekoľko dôležitých zákrokov. Našli sme spôsob, ako streliť kľúčové góly v dôležitých momentoch," uviedol Andre Tourigny, kouč Arizony. Černák, ktorý nastúpil tradične v druhej obrannej dvojici Tampy s Michailom Sergačovom, si počas 20:33 min. na ľade pripísal mínusový bod, vyslal dve strely na bránku a zblokoval dve strely súpera.V ďalšom zápase Seattle prehral na ľade Chicaga 3:4. Slovenský útočník Marián Studenič, ktorého Kraken pred stretnutím povolal do prvého tímu, ešte nedostal šancu v zostave a duel sledoval ako zdravý náhradník. V drese domácich si Joey Anderson pripísal dve asistencie, brankár Petr Mrázek predviedol 33 zákrokov.Excelentnú formu potvrdil Connor McDavid, kapitán Edmontonu pomohol k víťazstvu Oilers nad obhajcom titulu Vegas 5:4 po nájazdoch gólom a dvomi asistenciami. V záverečnom rozstrele bol autor víťazného nájazdu. McDavid ťahá päťzápasovú bodovú šnúru, počas ktorej nazbieral štyri góly a 11 asistencií. "V tejto chvíli berieme akékoľvek víťazstvá. Myslím si, že môžeme stavať na výkonoch, ktoré sme predviedli v uplynulých troch zápasoch," povedal McDavid.Hynes nahradil na poste trénera Deana Evasona, ktoré vedenie Minnesoty odvolalo po neuspokojivých výsledkoch. Na triumfe Wild sa podieľali gólmi Joel Eriksson Ek, Frederick Gaudreau a Matt Boldy. Brankár Filip Gustavsson si pripísal 23 úspešných zákrokov a dosiahol prvé víťazstvo od 24. októbra. "Je to pre mňa česť byť tu a ako som už povedal, možnosť vrátiť sa a trénovať tento tím ma veľmi teší," uviedol podľa nhl.com Hynes, bývalý kouč New Jersey či Nashvillu.Dallas triumfoval na ľade Winnipegu 2:0, keď sa presadili Joe Pavelski a Tyler Seguin. Výrazný podiel na úspechu Stars mal brankár Jake Oettinger, ktorý zneškodnil všetkých 27 striel súpera a zaznamenal prvé čisté konto v sezóne. "Vedeli sme, že to bude tesné. Vieme, akí sú Jets detailne zodpovední v defenzíve a čakajú na svoje šance. Hrali sme veľmi solídne," uviedol brankár hostí.Anaheimu sa výsledkovo nedarí a prehral siedmy zápas v rade. Vo Vancouveri bol po dvoch tretinách nerozhodný stav 1:1, ale v tretej domáci skórovali dvakrát a uspeli po výsledku 3:1. Brock Boeser dal dva góly a so 17 presnými zásahmi je najlepší strelec ligy. Presadil sa aj Elias Pettersson, J.T. Miller mal dve asistencie.Filip Forsberg skóroval po 14 sekundách predĺženia a zabezpečil Nashvillu šieste víťazstvo za sebou. Predators zdolali Pittsburgh 3:2 pp. "Myslím si, že naša formácia hrá veľmi dobre. Získavame veľa pukov v predbránkovom priestore a snažíme sa to potom využiť. Ryan O'Reilly a Gustav Nyquist mi pomáhajú a majú veľkú zásluhu na tom, koľko bodov som už získal. Ja sa len snažím byť na správnych miestach," uviedol strelec víťazného gólu, ktorý si pripísal aj asistenciu. Dva góly v drese domácich strelil Michael McCarron.Hráči New Jersey zvíťazili nad New York Islanders 5:4. Hrdinom duelu bol Curtis Lazar, ktorý rozhodol o triumfe Devils 23 sekúnd pred koncom tretej časti. Bol to už jeho štvrtý gól v sezóne, v minulej strelil len tri. "Moja hra sa nezmenila, ale som na ľade počas dôležitých minút. Teší ma, že dokážem využiť šance. Je fajn vidieť tento úspech," konštatoval Lazar. Devils triumfovali druhýkrát za sebou, Jack Hughes mal tri body (1+2), Dawson Mercer, Michael McLeod a Lazar si pripísal zhodne gól a asistenciu. Obranca domácich Dougie Hamilton utrpel v druhej tretine zranenie v hornej časti tela a v tretej časti už nehral.Philadelphie prehrala s Carolinou 1:4. Michael Bunting zaznamenal za Hurricanes gól a asistenciu, Sebastian Aho mal dve asistencie. "Myslím si, že sme sa držali našej hry a vytvárali sme si šance. Bol to z našej strany dobrý zápas, aj keď to bolo tesné až do konca," poznamenal Bunting. Na striedačke Flyers bol deväťročný Owen Micciche, kapitán klubu Genesis, ktorý bojuje s rakovinou. Owen mal aj vlastný dres a pred rozcvičkou absolvoval začiatočnícke kolo s útočníkom Owenom Tippettom. "Skvelý chlapec. Kričal na striedačke. Dúfam, že mu to aspoň na chvíľu pomôže. Chcel som, aby si to užil. Dúfam, že sa bavil, pretože je toho veľa, čím si prechádza," priznal kouč domácich John Tortorella.