Arizona v zostave s Kelemenom podľahla Coloradu 3:4 pp a sn

NHL - výsledky:



Arizona - Colorado 3:4 pp a sn,

Carolina - Boston 3:4 pp a sn,

Chicago - Vancouver 2:4,

Nashville - Toronto 2:3,

Los Angeles - St. Louis 7:6

New York 27. marca (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili v nočnom zápase NHL nad St. Louis Blues 7:6. Tretím víťazstvom po sebe si upevnili priebežnú druhú priečku v západnej konferencii. Hráči Colorada Avalanche zvíťazili na ľade Arizony Coyotes 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Slovenský útočník Miloš Kelemen odohral v drese domácich takmer štyri minúty, v ktorých sa do štatistík nezapísal. Po šiestom odohratom zápase naďalej čaká na svoj prvý bod v profilige.Kelemen nastúpil na krídle štvrtej formácie, absolvoval sedem striedaní a na ľade strávil 3:50 min. - najmenej zo všetkých hráčov Arizony. Pre "kojotov" to bola štvrtá prehra po sebe. O víťazstve hostí rozhodol Valerij Ničuškin, ktorý bol skóroval v závere siedmej série samostatných nájazdov, v ktorých sa presadil ako jediný. Útočník domácich Clayton Keller vyrovnal v 56. minúte na priebežných 3:3 a bodoval v 12. zápase po sebe, čím vytvoril nový klubový rekord v ére Coyotes.V súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie zvíťazil Boston na ľade Caroliny 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. V drese hostí strelil dva góly český útočník David Pastrňák a ako druhý sa v sezóne 2022/2023 dostal cez métu 50 gólov. Bruins zvíťazili v siedmom zápase po sebe. Celkovo dosiahli už 57 víťazstiev a sú naďalej suverénni lídri súťaže.Hokejisti Vancouveru zvíťazili na ľade Chicaga 4:2 a dosiahli tretie víťazstvo po sebe. Blackhawks nebodovali v uplynulých štyroch dueloch. Hráči Toronta zvíťazili nad Nashvillom na jeho ľade 3:2. Na všetkých troch góloch hostí sa podieľal útočník John Tavares, ktorý mal bilanciu 2+1.Ani šesť strelených gólov nestačilo hráčom St. Louis na bodový zisk v Los Angeles. Kings triumfovali 7:6 po tom, čo v 1. tretine viedli 5:1. Dosiahli tretie víťazstvo po sebe, ktorým si upevnili priebežnú druhú priečku v tabuľke Západnej konferencie.