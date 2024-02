Arizona v zostave s Ružičkom prehrala doma s Minnesotou 1:3

NHL - výsledky:



Pittsburgh - Florida 2:5, Winnipeg - San Jose 1:0, Arizona - Minnesota 1:3

New York 15. februára (TASR) - Hokejisti Arizony v zostave so slovenským útočníkom Adamom Ružičkom podľahli v zámorskej NHL na domácom ľade Minnesote 1:3. Pre Coyotes to bola už siedma prehra za sebou, hostia natiahli šnúru víťazstiev na číslo štyri.Ružička odohral za Arizonu druhý duel po výmene z Calgary a vo štvrtej formácii strávil na ľade 8:51 min s jednou strelou na bránku a mínusovým bodom. Bol najmenej vyťažovaný hráč svojho tímu. Minnesota bola strelecky aktívnejšia (43:26), po dva body za gól a asistenciu si v jej drese zhodne pripísali Joel Eriksson Ek a Matt Boldy. O jediný gól domácich sa postaral Logan Cooley.Matthew Tkachuk sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na triumfe Floridy na ľade Pittsburghu 5:2. Anton Lundell pridal dva presné zásahy, jeho tím vyhral sedem z uplynulých ôsmich stretnutí. Pittsburgh prehral tretíkrát za sebou, v jeho drese dal svoj premiérový gól v NHL kanadský obranca s českými koreňmi John Ludvig.Winnipeg vyhral nad San Jose 1:0, jediný gól stretnutia zaznamenal už v prvej tretine Morgan Barron. Tretie čisté konto v sezóne a 35. v kariére si pripísal domáci brankár Connor Hellebuyck. Predviedol 17 úspešných zákrokov. Fínsky brankár hostí Kaapo Kähkönen kryl 38 striel súpera. V drese Sharks nedohral duel pre zranenie útočník Nico Sturm.