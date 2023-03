Arizona vymenila Chychruna do Ottawy, získala tri draftové výbery

Ottawa 2. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL Ottawa Senators získal výmenou kanadského hokejového obrancu Jacoba Chychruna, ktorý doteraz pôsobil v Arizone. Coyotes za neho dostali podmienený výber v 1. kole draftu 2023, podmienený výber v 2. kole draftu v roku 2024 (od Washingtonu) a výber v 2. kole draftu v roku 2026.



Chychrun bol počas sezóny jeden z najžiadanejších obrancov na prestupovom trhu a očakávalo sa, že "kojoti" ho vymenia práve v závere prestupového obdobia. Už dlhodobo netajil, že by sa z podpriemerného tímu Arizony rád posunul do mužstva s vyššími ambíciami.



Coyotes sa už dlhšie pripravovali na jeho výmenu a aj preto ho od 10. februára vynechali zo zostavy. V sezóne 2022/2023 sa nachádza vo štvrtom roku šesťročnej zmluvy, v ktorej mu od nasledujúceho ročníka začne platiť klauzula o nevymeniteľnosti bez hráčovho súhlasu. S kontraktom s priemerným ročným platom 4,6 milióna dolárov, ktorý sa nezmení do konca sezóny 2024/2025, bol zaujímavý pre viacero klubov.



Chychrun bol súčasťou organizácie Coyotes od draftu v roku 2016, keď po ňom klub siahol z celkového 16. miesta. Okamžite sa uchytil v prvom tíme a klub ho nikdy neposlal na farmu. Počas siedmich sezón si iba raz zahral v play off, v deviatich dueloch dal jeden gól. Za Arizonu odohral celkovo 373 zápasov v základnej časti, v ktorých si do štatistík pripísal 60 gólov a 110 asistencií. V sezóne 2020/2021 bol s 18 gólmi najlepší strelec spomedzi ligových obrancov. V prebiehajúcom ročníku 2022/2023 odohral 36 zápasov, v ktorých nazbieral sedem gólov a 21 asistencií. Informoval o tom oficiálny web profiligy.