Arizona získala obrancu Durziho z Los Angeles za voľbu v 2.kole draftu

Glendale 25. júna (TASR) - Klub zámorskej NHL Arizona Coyotes získal kanadského obrancu Seana Durziho z Los Angeles Kings. Obetoval za neho voľbu v 2. kole draftu v roku 2024, ktorú v minulosti získal z Montrealu.



"Sean je spoľahlivý obojstranný obranca, ktorý má potenciál a prispieva k ofenzíve. Bude veľmi dobrá posila do našej defenzívy a tešíme sa, že ho budeme mať v tejto sezóne na našej súpiske," uviedol generálny manažér "kojotov" Bill Armstrong.



Durziho draftovalo v roku 2018 Toronto, ale do NHL sa prebojoval až vo farbách Los Angeles. Za sebou má dve sezóny, v ktorých postupne získal 27 a 38 bodov v základnej časti. V ročníku 2022/2023 mal v 72 dueloch bilanciu 9 gólov a 29 asistencií, v 6 zápasoch play off strelil jeden gól.



Pred sezónou 2022/2023 podpísal dvojročný kontrakt s priemerným platom 1,7 milióna dolárov ročne. Zmluva mu vyprší po sezóne 2023/2024 a môže sa stať obmedzeným voľným hráčom.



Zmluvu s Arizonou nedávno podpísal aj slovenský obranca Patrik Koch, ktorý má ročný nováčikovský kontrakt na 847,5-tisíc dolárov.