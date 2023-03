Arizona získala z Columbusu kontrakt Voráčka a draftový výber za Gilli

Glendale/Columbus 2. marca (TASR) - Klub zámorskej NHL Arizona Coyotes vymenil brankára Jona Gilliesa do Columbusu Blue Jackets. Získal za neho voľbu v 6. kole draftu v roku 2023 a aj zmluvu Jakuba Voráčka. Ten však v sezóne 2022/23 pre zdravotné problémy odohral iba 11 zápasov a pokračovanie jeho kariéry je otázne.



Tridsaťtriročný Voráček má pred sebou poslednú sezónu osemročnej zmluvy s priemerným ročným platom 8,250 milióna dolárov. Podľa nhl.com získala Arizona po prevzatí tohto kontraktu manévrovací priestor k tomu, aby mohla v závere prestupového obdobia vymeniť niektorého z útočníkov, pričom najčastejšie sa spomínajú Nick Schmaltz a Lawson Crouse. Po ich výmene by sa vďaka Voráčkovmu kontraktu naďalej ocitla nad povinným minimom v platovom strope.



Voráček sa na jeseň po 11 odohratých zápasoch (bilancia 1+5) vyjadril, že je nepravdepodobné, že v sezóne ešte zasiahne do hry. Dôvodom sú zdravotné problémy spôsobené viacerými otrasmi mozgu, pre ktoré sa v zámorských aj českých médiách často skloňuje pravdepodobný koniec jeho kariéry. Tejto teórii nahráva aj skutočnosť, že Columbus ho vymenil práve do Arizony, ktorá nedávno prevzala aj kontrakt dlhodobo zraneného Sheu Webera, pričom v minulosti spravila podobné kroky aj s kontraktmi Chrisa Prongera, Pavla Dacjuka či Mariána Hossu. Ani jeden z nich sa už k aktívnej kariéry nevrátil. Pravdepodobne aj Voráček zostane na listine dlhodobo zranených až do vypršania kontraktu, ktorý sa skončí po sezóne 2023/2024.



Columbus draftoval Voráčka v roku 2007 zo 7. miesta. Český útočník, ktorý sa stal v roku 2010 majstrom sveta, zamieril v roku 2011 do Philadelphie, Za Flyers následne odohral desať sezón. Po výmene v lete 2021 sa vrátil do Columbusu.



V základnej časti NHL doteraz odohral celkovo 1058 zápasov, v ktorých nazbieral 806 bodov za 223 gólov a 583 asistencií. V 49 dueloch play off pridal deväť gólov a 19 asistencií.



Dvadsaťdeväťročný brankár Gillies, ktorého po výmene získal Columbus, doteraz odohral v dresoch Calgary, St. Louis a New Jersey 32 zápasov. V doterajšom priebehu sezóny 2022/2023 pôsobil v AHL. Po sezóne mu vyprší zmluva s ročným platom 750 tisíc dolárov.