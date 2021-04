Armádny štadión v B. Bystrici s vyššou kapacitou, dokončia ho na jeseň

Banská Bystrica 8. apríla (TASR) - Národný atletický štadión v Banskej Bystrici pojme takmer osemtisíc divákov a dokončiť sa má na jeseň tohto roka. Vyhlásil to na kontrolnom dni pod Urpínom minister obrany SR Jaroslav Naď.



V súčasnosti je už k dispozícii športovcom tréningový areál štadióna, ktorý bol riadne skolaudovaný. Jeho súčasťou je aj atletický štyristometrový ovál s ihriskom s umelou trávou, na ktorom odohrali súťažné zápasy v druhej lige futbalisti MFK Dukla. Hlavný štadión sa stále rekonštruuje. "Plánovaný termín dokončenia hlavného štadióna SNP na Štiavničkách je do konca septembra tohto roka. Verím, že tento termín dodržíme. Zásadným spôsobom sme navýšili rozpočet na rekonštrukciu tohto štadióna tak, aby spĺňal prísnejšie medzinárodné atletické i futbalové predpoklady. Investujeme o 1,2 milióna eur viac, čiže celkovo 14.165.040 eur. Po úprave projektu budeme atakovať kapacitu ôsmich tisíc sedadiel," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici minister obrany Jaroslav Naď.



V novom zrekonštruovanom tréningovom areáli sa uskutočnia už tento mesiac, konkrétne 23. apríla, prvé chodecké preteky aj s účasťou olympijského víťaza Mateja Tótha. "Toto chodecké podujatie sa uskutoční v rámci atletickej ligy, čiže pôjde o predkolo s chodeckými disciplínami. Ak budem zdravý, chcel by som súťažiť i ja a reprezentovať Duklu," povedal Tóth v rámci kontrolného dňa. "Je skvelé, že už teraz máme v novom tréningovom areáli dobré podmienky v príjemnom prostredí. Povrch je priepustný, netvoria sa na ňom žiadne mláky. V zime nám stačilo odhrnúť sneh a trénovať. Vnímam to veľmi pozitívne. Už len to, že máme 400 metrový rozcvičovací štadión je na Slovensku rarita. Všetci sa veľmi tešíme na hlavný národný atletický štadión. V Banskej Bystrici sa už budú môcť organizovať medzinárodné atletické podujatia, čo bude veľkou motiváciou najmä pre mladšie vekové kategórie, aby mohli hrdo reprezentovať Slovensko či Duklu."



Riaditeľ Vojenského športového centra DUKLA Banská Bystrica Roman Benčík na štvrtkovej tlačovej konferencii pre TASR doplnil, ktoré významné podujatia sa pod Urpínom uskutočnia v najbližšom čase: "Slovenský atletický zväz tu plánuje usporiadať v roku 2024 majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov a Slovenský futbalový zväz už v roku 2022 majstrovstvá Európy do 18 rokov vo futbale. Konať sa tu môžu všetky mládežnícke podujatia až po majstrovstvá sveta juniorov, či vekovej kategórie do 23 rokov. Rovnako medzinárodné mítingy, ako napríklad P-T-S."



Štadión na Štiavničkách bude zaradený v rámci UEFA do kategórie 3. K dispozícii budú iba miesta na sedenie bez možnosti státia. "Nateraz počítame so sedadlami na úrovni 7700 až 8000. Pôvodne plánovaný rozmer sedadiel totiž nebol komfortný pre divákov, takže to aktuálne prepočítavame," dodal Benčík.