Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Šport

Arméni zdolali Írov 2:1, Azerbajdžan remizoval s Ukrajinou 1:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V „déčku“ si prvé body pripísali hráči Azerbajdžanu a Ukrajiny, ktorí hrali nerozhodne 1:1.

Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Arménski futbalisti zaznamenali prvé víťazstvo v kvalifikácii MS 2026. V utorkovom zápase F-skupiny triumfovali nad Írmi 2:1, strelecky sa presadili Eduard Spercjan a Grant-Leon Ranos. Z pohľadu hostí len znížil Evan Ferguson.

V „déčku“ si prvé body pripísali hráči Azerbajdžanu a Ukrajiny, ktorí hrali nerozhodne 1:1. Ukrajincov poslal začiatkom druhého polčasu do vedenia Georgij Sudakov, deľbu bodov zariadil v 72. minúte Emin Mahmudov z pokutového kopu.



európska kvalifikácia MS 2026

D-skupina:

Azerbajdžan - Ukrajina 1:1 (0:0)

Góly: 72. Mahmudov (z 11 m) - 51. Sudakov



F-skupina:

Arménsko - Írsko 2:1 (1:0)

Góly: 45.+1 Spercjan (z 11 m), 51. Ranos - 57. Ferguson
.

Neprehliadnite

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť