< sekcia Šport
Arméni zdolali Írov 2:1, Azerbajdžan remizoval s Ukrajinou 1:1
V „déčku“ si prvé body pripísali hráči Azerbajdžanu a Ukrajiny, ktorí hrali nerozhodne 1:1.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Arménski futbalisti zaznamenali prvé víťazstvo v kvalifikácii MS 2026. V utorkovom zápase F-skupiny triumfovali nad Írmi 2:1, strelecky sa presadili Eduard Spercjan a Grant-Leon Ranos. Z pohľadu hostí len znížil Evan Ferguson.
V „déčku“ si prvé body pripísali hráči Azerbajdžanu a Ukrajiny, ktorí hrali nerozhodne 1:1. Ukrajincov poslal začiatkom druhého polčasu do vedenia Georgij Sudakov, deľbu bodov zariadil v 72. minúte Emin Mahmudov z pokutového kopu.
V „déčku“ si prvé body pripísali hráči Azerbajdžanu a Ukrajiny, ktorí hrali nerozhodne 1:1. Ukrajincov poslal začiatkom druhého polčasu do vedenia Georgij Sudakov, deľbu bodov zariadil v 72. minúte Emin Mahmudov z pokutového kopu.
európska kvalifikácia MS 2026
D-skupina:
Azerbajdžan - Ukrajina 1:1 (0:0)
Góly: 72. Mahmudov (z 11 m) - 51. Sudakov
F-skupina:
Arménsko - Írsko 2:1 (1:0)
Góly: 45.+1 Spercjan (z 11 m), 51. Ranos - 57. Ferguson
D-skupina:
Azerbajdžan - Ukrajina 1:1 (0:0)
Góly: 72. Mahmudov (z 11 m) - 51. Sudakov
F-skupina:
Arménsko - Írsko 2:1 (1:0)
Góly: 45.+1 Spercjan (z 11 m), 51. Ranos - 57. Ferguson