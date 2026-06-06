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Arménsko remizovalo v prípravnom stretnutí s Kazachstanom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Domáci strelili štyri góly v druhom polčase, z toho tri v čase, keď už hrali hostia bez vylúčeného Ismaela Gharbiho.

Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka si v sobotňajšom prípravnom stretnutí v Bruseli poradili s ďalším účastníkom MS 2026 Tuniskom hladko 5:0. Domáci strelili štyri góly v druhom polčase, z toho tri v čase, keď už hrali hostia bez vylúčeného Ismaela Gharbiho.



prípravné zápasy:

Belgicko - Tunisko 5:0 (1:0)

Góly: 28. Trossard, 53. De Ketelaere, 65. De Bruyne, 85. Lukebakio, 87. Raskin, ČK: 62. Gharbi (Tun.) po druhej ŽK



Arménsko - Kazachstan 1:1 (0:0)

Góly: 53. Spercjan - 50. Samorodov
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