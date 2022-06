Armstrong triumfoval na MS na 50 m znak, Ressa diskvalifikovali

MS v Budapešti - finále:



muži



50 m znak:



1. Hunter Armstrong (USA) 24,14 s, 2. Ksawry Masiuk (Poľ.) +0,35, 3. Thomas Ceccon (Tal.) +0,37, 4. Apostolos Christou (Gr.), 5. Robert Glinta (Rum.) obaja +0,43, 6. Ole Braunschweig (Nem.) +0,52, 7. Isac Alan Cooper (Aus.) +0,62, 8. Justin Ress (USA) diskvalifikovaný



1500 m voľný spôsob:



1. Gregorio Paltrinieri (Tal.) 14:32,80 min, 2. Bobby Finke (USA) +3,90 s, 3. Florian Wellbrock +4,14, 4. Lukas Märtens (obaja Nem.) +8,09, 5. Michailo Romančuk (Ukr.) +8,18, 6. Guilherme Costa (Braz.) +15,73, 7. Daniel Jervis (V. Brit.) +16,06, 8. Damien Joly (Fr.) +36,35



ženy



50 m prsia:



1. Ruta Meilutyteová (Lit.) 29,70 s, 2. Benedetta Pilatová (Tal.) +0,10 s, 3. Lara van Niekerková (JAR) +0,20, 4. Čchien-tching Tchang (Čína) +0,51, 5. Anna Elendtová (Nem.) +0,52, 6. Eneli Jefimová (Est.) +0,55, 7. Lilly Kingová (USA) +0,70, 8. Jhennifer Conceicaová (Braz.) +0,75



50 m voľný spôsob:



1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 23,98 s, 2. Katarzyna Wasicková (Poľ.) +0,20, 3. Meg Harrisová (Aus.), 3. Erika Brownová (USA) obe +0,40, 5. Jü-fej-Čang (Čín.) +0,59, 6. Torri Huskeová (USA) +0,66, 7. Anna Hopkinová (V.Brit.) +0,73, 8. Julie Jensenová (Dán.) +0,98



400 m pol. pr.:



1. Summer McIntoshová (Kan.) 4:32,04 min, 2. Katie Grimesová (USA) +0,63 s, 3. Emma Weyantová (USA) +3,96, 4. Katinka Hosszuová (Maď.) +5,85, 5. Jui Ohašiová (Jap.) +5,95, 6. Čchu-tchung-Ke (Čín.) +6,33, 7. Jenna Forresterová (Aus.) +10,35, 8. Ageha Tanigawaová (Jap.) +12,24

Budapešť 25. júna (TASR) - Americký plavec Hunter Armstrong triumfoval v sobotu časom 24,14 sekundy v pretekoch na 50 m znak na MS v Budapešti. Získal tak prvé individuálne zlato na svetovom šampionáte.Pôvodný víťaz bol jeho krajan Justin Ress, no rozhodcovia ho dodatočne diskvalifikovali. Druhé miesto obsadil Poliak Ksawery Masiuk (+0,35) a najlepšiu trojku doplnil Talian Thoman Ceccon s mankom 37 stotín sekundy.V pretekoch na 1500 metrov voľný spôsob mal blízko k prekonaniu svetového rekordu Talian Gregorio Paltrinieri, ktorý zvíťazil s časom 14:32,80 minúty. Dvadsaťsedemročný plavec viedol už po prvej päťdesiatke a nemal konkurenciu – strieborný Američan Bobby Finke síce stanovil národný rekord, no za Paltrinierim zaostal o 3,90 sekundy. O 0,24 pomalší bol majster sveta v tejto disciplíne z roku 2019, Nemec Florian Wellbrock.Medzi ženami sa tešila z prvého zlata po deviatich rokoch Litovčanka Ruta Meilutyteová, ktorá zvíťazila vo finále na 50 m prsia. O jednu desatinu sekundy za ňou zaostala Talianka Benedetta Pilatová, ktorá tak nenadviazala na triumf z pretekov na 100 metrov. Bronzovú priečku obsadila Juhoafričanka Lara van Niekerková, pre ktorú to bol medailový debut na MS.Jubilejný desiaty titul majsterky sveta si pripísala na svoje konto Švédka Sarah Sjöströmová, ktorá dosiahla na 50 m voľný spôsob čas 23,98 s. Na tohtoročnom šampionáte tak pridala do svojej zbierky druhé zlato, keď prekonala Poľku Katarzynu Wasickovú o dve desatiny sekundy. Identický čas dosiahli Meg Harrisová z Austrálie a Erika Brownová z USA – bronzovým plavkyniam chýbalo na Sjöströmovú 0,40 sekundy.Juniorský rekord na 400 metrov polohové preteky stanovila 15-ročná Kanaďanka Summer McIntoshová - výkonom 4:32,04 minúty zdolala v súboji americkú súperku Katie Grimesovú (+0,63). Tá dosiahla osobné maximum. Pódium doplnila jej krajanka Emma Weyantová, ktorá stratila 3,96 sekundy.