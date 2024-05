Arnaldi vyradil v Paríži šiesteho nasadeného Rubľova

muži - dvojhra - 3. kolo:



Jannik Sinner (Tal.-2) - Pavel Kotov (Rus.) 6:4, 6:4, 6:4

Matteo Arnaldi (Tal.) - Andrej Rubľov (Rus.-6) 7:6 (6), 6:2, 6:4

Stefanos Tsitsipas (Gr.-9) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 6:3, 6:1

Paríž 31. mája (TASR) - Taliansky tenista Matteo Arnaldi sa postaral o prvé prekvapenie piatkového programu dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Dvadsaťtriročný hráč zdolal v 3. kole šiesteho nasadeného Andreja Rubľova v troch setoch 7:6 (6), 6:2 a 6:4. V ďalšom zápase ho čaká deviaty nasadený Grék Stefanos Tsitsipas, ktorý vyhral nad Číňanom Čang Č'-čen 6:3, 6:3, 6:1.Favorit duel sa od úvodu trápil, robil veľa chýb a nepomohla mu ani zmena podmienok, keďže v Paríži aj v piatok začalo pršať a na kurte Suzanne Lenglenovej musel zatiahnuť strechu. Arnaldi stratil podanie ako prvý, no vo ôsmom geme 1. setu súpera rebrejkol a v tajbrejku vyhral 8:6. V druhej sade zobral súperovi podanie trikrát a v treťom v rozhodujúcom siedmom geme, po čom už dopodával a duel zakončil čistou hrou. Arnaldi si tak vyrovnal grandslamové maximum, do osemfinále sa dostal aj vlani na US Open. "" povedal víťaz. Rubľov počas duelu neskrýval svoju frustráciu, hádal sa s rozhodcom, trieskal raketou o zem a nakoniec aj do svojho kolena.Do osemfinále postúpil aj ďalší Talian Jannik Sinner. Druhý nasadený hráč a víťaz tohtoročného Australian Open si poradil s Rusom Pavlom Kotovom trikrát 6:4.