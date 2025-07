Arnautovič dodržal sľub zosnulému Mihajlovičovi a posilnil CZ Belehrad

Belehrad 22. júla (TASR) - Skúsený rakúsky futbalista Marko Arnautovič bude pokračovať vo svojej kariére v drese Crvenej Zvezdy Belehrad. Tridsaťšesťročný útočník prišiel do srbského klubu ako voľný hráč po konci svojho pôsobenia v Interi Miláno. Obliekať bude dres s číslom 89 symbolizujúci jeho rok narodenia. Informovala agentúra APA.



Klub predstavil svoju novú posilu na sociálnych sieťach. Debutu za úradujúceho srbského šampióna by sa mohol dočkať už v sobotnom ligovom stretnutí proti OFK Belehrad. Podľa srbských médií dostane Arnautovič za dvojročnú zmluvu päť miliónov eur v čistom plus výkonnostné bonusy. Arnautovič sa upísal tímu, v ktorom je klubovou legendou Siniša Mihajlovič. Práve on v roku 2021 priviedol Rakúšana späť do Európy ako tréner Bologne po tom, čo jeho pôsobenie v Číne narušila pandémia koronavírusu. Mihajlovič zomrel koncom roka 2022 na následky akútnej leukémie. „Sľúbil som mu to, že sem prídem. Teraz som tu a tento sen sa mi splnil,“ uviedol hráč s najviac štartmi za rakúsky národný tím (125 zápasov).



Belehradský klub stihol Arnautoviča včas zaregistrovať pre duel 2. predkola Ligy majstrov proti tímu Lincoln Red Imps z Gibraltáru (29. júla).